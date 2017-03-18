Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост? Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
велодорожка требует прежде всего шоп на нее не заходили пешики, не зааезжали и не парковались там авто, и шоп там не было ларьков и стихийной торговли а пока это все там есть я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза
Ипотека даже на государственных стероидах взлетать не хочет. Максим, ты обещал, что один Приват 50 тыс договоров до конца 2020-го подпишет. Что пошло не так? Тем временем, банки продолжают фокусироваться на коротких наличных кредитах с высокой доходностью (а заемщики, соответственно, так и не научились считать деньги)
zРадио написав:Ипотека даже на государственных стероидах взлетать не хочет. Максим, ты обещал, что один Приват 50 тыс договоров до конца 2020-го подпишет. Что пошло не так? Тем временем, банки продолжают фокусироваться на коротких наличных кредитах с высокой доходностью (а заемщики, соответственно, так и не научились считать деньги)
Долго запрягают в этот раз. Ну и слава Богу - и без ипотеки растёт как дурное.