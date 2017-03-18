Кстати, Максим, сегодня вечером я, наконец, понял, о каких 43-68-100% роста первички ты говоришь - речь об этажности (читай сообщение о Ривьере от vitaliian) А я то думал...
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:54
Додано: Чет 12 сер, 2021 23:39
да, с точки зрения комфорта велосипедиста проезжая часть удобнее, но опаснее. С точки зрения водителей, их велосипедисты раздражают. Даже на полосе ОТ)
Но в любом случае, даже если на велодорожке кто-то паркуется, она более удобна, чем просто ехать по проезжей части, где тоже паркуются (Ярославов Вал и Рейтарская). А велополоса на стекляном мосту - это конечно что-то с чем-то.
Если велополоса - часть проезжей части, то все норм. Я о таких и говорю. Только чтобы на перекрестках была выкрашена в красный цвет, чтобы всем было понятно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 сер, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 сер, 2021 23:41
Його неможливо капітально відремонтувати, це будуть чергові вкрадені мільярди і знову проблема з мостом через кілька років.
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