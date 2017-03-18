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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8297829882998300

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:54

  airmax78 написав:Долго запрягают в этот раз. Ну и слава Богу - и без ипотеки растёт как дурное.


Кстати, Максим, сегодня вечером я, наконец, понял, о каких 43-68-100% роста первички ты говоришь - речь об этажности (читай сообщение о Ривьере от vitaliian) :mrgreen: А я то думал...
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:39

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?
Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
велодорожка требует прежде всего шоп на нее не заходили пешики, не зааезжали и не парковались там авто, и шоп там не было ларьков и стихийной торговли
а пока это все там есть я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза

да, с точки зрения комфорта велосипедиста проезжая часть удобнее, но опаснее. С точки зрения водителей, их велосипедисты раздражают. Даже на полосе ОТ)
Но в любом случае, даже если на велодорожке кто-то паркуется, она более удобна, чем просто ехать по проезжей части, где тоже паркуются (Ярославов Вал и Рейтарская). А велополоса на стекляном мосту - это конечно что-то с чем-то.
Если велополоса - часть проезжей части, то все норм. Я о таких и говорю. Только чтобы на перекрестках была выкрашена в красный цвет, чтобы всем было понятно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 сер, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:41

  kingkongovets написав:Реставрація з пристосуванням мосту імені Патона: як зміниться споруда

https://kyivcity.gov.ua/news/restavrats ... CfzxtqmfLM

за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд зі 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд перебувають у ремонті.

Його неможливо капітально відремонтувати, це будуть чергові вкрадені мільярди і знову проблема з мостом через кілька років.
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