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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8298829983008301>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:54

  airmax78 написав:Долго запрягают в этот раз. Ну и слава Богу - и без ипотеки растёт как дурное.


Кстати, Максим, сегодня вечером я, наконец, понял, о каких 43-68-100% роста первички ты говоришь - речь об этажности (читай сообщение о Ривьере от vitaliian) :mrgreen: А я то думал...
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:39

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?
Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
велодорожка требует прежде всего шоп на нее не заходили пешики, не зааезжали и не парковались там авто, и шоп там не было ларьков и стихийной торговли
а пока это все там есть я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза

да, с точки зрения комфорта велосипедиста проезжая часть удобнее, но опаснее. С точки зрения водителей, их велосипедисты раздражают. Даже на полосе ОТ)
Но в любом случае, даже если на велодорожке кто-то паркуется, она более удобна, чем просто ехать по проезжей части, где тоже паркуются (Ярославов Вал и Рейтарская). А велополоса на стекляном мосту - это конечно что-то с чем-то.
Если велополоса - часть проезжей части, то все норм. Я о таких и говорю. Только чтобы на перекрестках была выкрашена в красный цвет, чтобы всем было понятно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 сер, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:41

  kingkongovets написав:Реставрація з пристосуванням мосту імені Патона: як зміниться споруда

https://kyivcity.gov.ua/news/restavrats ... CfzxtqmfLM

за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд зі 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд перебувають у ремонті.

Його неможливо капітально відремонтувати, це будуть чергові вкрадені мільярди і знову проблема з мостом через кілька років.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:49

"Рост по мере готовности": https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... LPog9.html

+100% с МХЗ, Зрадио.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:"Рост по мере готовности": https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... LPog9.html

+100% с МХЗ, Зрадио.
пора бы уже посчитать наскока с мхз подорожали материалы и зп строителей
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:19

  airmax78 написав:"Рост по мере готовности": https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... LPog9.html

+100% с МХЗ, Зрадио.


Максим, что там с Варшавским? Продолжаешь игнорировать массовый сегмент, втюхивая нам предложение "тонкого рынка"? (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:37

  Первый написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.


Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.

Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.


Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.
Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.

Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.


Сравнение с автомобилями в данном случае хоть и неудачно притянуто за уши в данном случае, но ок, поиграем по вашим правилам.
Итак.
Что написал некий rjkz?
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.

Вопрос комфорта хоть и сложно применить к копейке, но давайте на секунду сделаем допущение, что есть некий автомобиль, где комфортный салон (раз уж вы провели сравнение квартиры с салоном авто), он выгоден в эксплуатации (жто как-раз и о копейке и о том сегменте жилья, который вам не выгодно (в финансовом плане) упоминать как стоящий покупки. И совершенно "уепичный" дизайн. Ко всему остальному (двигло, ходовая, подвеска, трансмиссия и тд) вопросов нет.
И противопоставим ему "красненькую машинку". С модным и востребованным дизайном (вентфасады и "МОПные МОПы"), и абсолютно уепичным салоном (комнаты 9, 11 и 13 метров - как раз для этого случая). Сопоставляя оба авто сделаем допущение, что ТТХ и качество агрегатов сопоставимое, так как 99,9% как автомобилистов так и покупателей жилья не ответят на вопрос - для чего делается хонингование цилиндров и что это за зверь "Метод конечных элементов" не залазя в Гугл.
Итак, мы пришли к тому, что ставить вопрос стоит "Что имеет бОльшее значение - интерьер или экстерьер?" "квартира или фасад с мопом?" "Салон или внешний вид машины?".
ЗЫ: Кстати, пооффтоплю. Когда-то думал купить Октавию А5. Дизайн нравился, качество не самое плохое тогда было, сейчас не знаю. Пока не попробовал влезть/вылезть на/с заднего сиднья. Это "уепично". На всю голову. Но машинка тогда чисто внешне мне нравилась.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:40

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:Вообще не понял за что его просто выделить из тьмы других, а уж за что любить...Ну ок, "ВЫ- художник и так видите"(с)

Он деньги любит. а их дали за Рыбальский. Вот и остались приятные воспоминания


Я этого не знаю, свечку не держал.
Вам-же запретить делать умозаключения не вправе.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:52

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.


Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.

Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.

Это крайне ущербное мировоззрение - результат 70 лет совка, следствием которого является весь тот ужас, который мы наблюдаем в Киеве (и любом другом городе бывшего совка) куда взгляд ни кинь. Когда-то в Киеве жили люди, которым было не наплевать как выглядит то, что они строят, у которых дом не заканчивался входной дверью их квартиры. Они построили Киев, который все любят и на которые еще кто-то приезжает посмотреть. Потом пришло быдло, перевернуло все с ног на голову и застроило Киев мегауепищем. Сейчас отдельные застройщики пытаются что-то изменить. Вместо того, чтобы их поддержать - тут начинаются диспуты советских философов на тему "дом может быть каким угодно уепищным, если планировка ОК".


Не переживайте, им противостоит армия эстетов с абсолютным архитектурным вкусом и сотрудников ОП на зарплате, которые утверждают обратное:
"Планировки могут быть сколь угодно уепичные, главное - это МОПы, концепция и то, что напарили маркетологи. И фу-фу-фу на то, что построено лет 5-10 назад, потому что это уже не продашь по второму разу"
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:07

  Олежан написав:последние новости по аренде
съехал квартирант с позняков эконом класса
пересдал дороже г/г +20%
экспозиция - 3 часа
цена аренды достигла 2008 года в $$$


Поделитесь подробностью о годе постройки дома?
rjkz
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