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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:54
airmax78 написав:
Долго запрягают в этот раз. Ну и слава Богу - и без ипотеки растёт как дурное.
Кстати, Максим, сегодня вечером я, наконец, понял, о каких 43-68-100% роста первички ты говоришь - речь об этажности (читай сообщение о Ривьере от vitaliian)
А я то думал...
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:39
kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?
Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
велодорожка требует прежде всего шоп на нее не заходили пешики, не зааезжали и не парковались там авто, и шоп там не было ларьков и стихийной торговли
а пока это все там есть я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза
да, с точки зрения комфорта велосипедиста проезжая часть удобнее, но опаснее. С точки зрения водителей, их велосипедисты раздражают. Даже на полосе ОТ)
Но в любом случае, даже если на велодорожке кто-то паркуется, она более удобна, чем просто ехать по проезжей части, где тоже паркуются (Ярославов Вал и Рейтарская). А велополоса на стекляном мосту - это конечно что-то с чем-то.
Если велополоса - часть проезжей части, то все норм. Я о таких и говорю. Только чтобы на перекрестках была выкрашена в красный цвет, чтобы всем было понятно.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 12 сер, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:41
Його неможливо капітально відремонтувати, це будуть чергові вкрадені мільярди і знову проблема з мостом через кілька років.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:49
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:56
пора бы уже посчитать наскока с мхз подорожали материалы и зп строителей
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:19
Максим, что там с Варшавским? Продолжаешь игнорировать массовый сегмент, втюхивая нам предложение "тонкого рынка"? (с)
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:37
Первый написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.
Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.
Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.
Сравнение с автомобилями в данном случае хоть и неудачно притянуто за уши в данном случае, но ок, поиграем по вашим правилам.
Итак.
Что написал некий rjkz?
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Вопрос комфорта хоть и сложно применить к копейке, но давайте на секунду сделаем допущение, что есть некий автомобиль, где комфортный салон (раз уж вы провели сравнение квартиры с салоном авто), он выгоден в эксплуатации (жто как-раз и о копейке и о том сегменте жилья, который вам не выгодно (в финансовом плане) упоминать как стоящий покупки. И совершенно "уепичный" дизайн. Ко всему остальному (двигло, ходовая, подвеска, трансмиссия и тд) вопросов нет.
И противопоставим ему "красненькую машинку". С модным и востребованным дизайном (вентфасады и "МОПные МОПы"), и абсолютно уепичным салоном (комнаты 9, 11 и 13 метров - как раз для этого случая). Сопоставляя оба авто сделаем допущение, что ТТХ и качество агрегатов сопоставимое, так как 99,9% как автомобилистов так и покупателей жилья не ответят на вопрос - для чего делается хонингование цилиндров и что это за зверь "Метод конечных элементов" не залазя в Гугл.
Итак, мы пришли к тому, что ставить вопрос стоит "Что имеет бОльшее значение - интерьер или экстерьер?" "квартира или фасад с мопом?" "Салон или внешний вид машины?".
ЗЫ: Кстати, пооффтоплю. Когда-то думал купить Октавию А5. Дизайн нравился, качество не самое плохое тогда было, сейчас не знаю. Пока не попробовал влезть/вылезть на/с заднего сиднья. Это "уепично". На всю голову. Но машинка тогда чисто внешне мне нравилась.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:40
Serg-ik написав: rjkz написав:
Вообще не понял за что его просто выделить из тьмы других, а уж за что любить...Ну ок, "ВЫ- художник и так видите"(с)
Он деньги любит. а их дали за Рыбальский. Вот и остались приятные воспоминания
Я этого не знаю, свечку не держал.
Вам-же запретить делать умозаключения не вправе.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:52
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Это крайне ущербное мировоззрение - результат 70 лет совка, следствием которого является весь тот ужас, который мы наблюдаем в Киеве (и любом другом городе бывшего совка) куда взгляд ни кинь. Когда-то в Киеве жили люди, которым было не наплевать как выглядит то, что они строят, у которых дом не заканчивался входной дверью их квартиры. Они построили Киев, который все любят и на которые еще кто-то приезжает посмотреть. Потом пришло быдло, перевернуло все с ног на голову и застроило Киев мегауепищем. Сейчас отдельные застройщики пытаются что-то изменить. Вместо того, чтобы их поддержать - тут начинаются диспуты советских философов на тему "дом может быть каким угодно уепищным, если планировка ОК".
Не переживайте, им противостоит армия эстетов с абсолютным архитектурным вкусом и сотрудников ОП на зарплате, которые утверждают обратное:
"Планировки могут быть сколь угодно уепичные, главное - это МОПы, концепция и то, что напарили маркетологи. И фу-фу-фу на то, что построено лет 5-10 назад, потому что это уже не продашь по второму разу"
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:07
Олежан написав:
последние новости по аренде
съехал квартирант с позняков эконом класса
пересдал дороже г/г +20%
экспозиция - 3 часа
цена аренды достигла 2008 года в $$$
Поделитесь подробностью о годе постройки дома?
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