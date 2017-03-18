Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:37

Первый написав: rjkz написав: airmax78 написав:

Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах. Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.



Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?

Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.



Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.

Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.

Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать. Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.



Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.

Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.



Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант. Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.

Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.

Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.

Сравнение с автомобилями в данном случае хоть и неудачно притянуто за уши в данном случае, но ок, поиграем по вашим правилам.Итак.Что написал некий rjkz?Вопрос комфорта хоть и сложно применить к копейке, но давайте на секунду сделаем допущение, что есть некий автомобиль, где комфортный салон (раз уж вы провели сравнение квартиры с салоном авто), он выгоден в эксплуатации (жто как-раз и о копейке и о том сегменте жилья, который вам не выгодно (в финансовом плане) упоминать как стоящий покупки. И совершенно "уепичный" дизайн. Ко всему остальному (двигло, ходовая, подвеска, трансмиссия и тд) вопросов нет.И противопоставим ему "красненькую машинку". С модным и востребованным дизайном (вентфасады и "МОПные МОПы"), и абсолютно уепичным салоном (комнаты 9, 11 и 13 метров - как раз для этого случая). Сопоставляя оба авто сделаем допущение, что ТТХ и качество агрегатов сопоставимое, так как 99,9% как автомобилистов так и покупателей жилья не ответят на вопрос - для чего делается хонингование цилиндров и что это за зверь "Метод конечных элементов" не залазя в Гугл.Итак, мы пришли к тому, что ставить вопрос стоит "Что имеет бОльшее значение - интерьер или экстерьер?" "квартира или фасад с мопом?" "Салон или внешний вид машины?".ЗЫ: Кстати, пооффтоплю. Когда-то думал купить Октавию А5. Дизайн нравился, качество не самое плохое тогда было, сейчас не знаю. Пока не попробовал влезть/вылезть на/с заднего сиднья. Это "уепично". На всю голову. Но машинка тогда чисто внешне мне нравилась.