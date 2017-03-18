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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:13
sequence написав: flyman написав:
..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!
Чтобы не горело и "зеленое"?
Я НЕ В КУРСЕ, но как антипирены на экологичность?
Просветите?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:28
pesikot написав:
zРадио
zРадио написав:
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом
у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
До того дна, на которое ты опустился, далеко даже другим городским сумасшедшим форума. У тебя есть хоть капля самоуважения? Ты сюда ходишь только чтобы на зРадио гавкнуть. Так себя еще никто не унижал[/quote]
Ты слился, "топ-менеджер"
а топоним "гавкнуть" - это чисто рассейское
[/quote]
Вы хоть 3 класса образования имеете?
Поинтересуйтесь значением слова "топоним", а-то уж очень неловко получилось.
Топоним "гавкнуть" - это нечто. Щаз как засяду за карту Мира, буду искать где Гавкнуть.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:32
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
топят кондиционером....
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил...
накладные замки на дверях тоже...
Это все не важно.
Вы представляете насколько вознесется статусность купившего и что о нем будут думать окружающие?
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