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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8298829983008301

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:13

  sequence написав:
  flyman написав:..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!

Чтобы не горело и "зеленое"?
Я НЕ В КУРСЕ, но как антипирены на экологичность?
Просветите?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:28

  pesikot написав:
  zРадио написав:Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

zРадио у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС


До того дна, на которое ты опустился, далеко даже другим городским сумасшедшим форума. У тебя есть хоть капля самоуважения? Ты сюда ходишь только чтобы на зРадио гавкнуть. Так себя еще никто не унижал[/quote]
Ты слился, "топ-менеджер"
а топоним "гавкнуть" - это чисто рассейское :)[/quote]
Вы хоть 3 класса образования имеете?
Поинтересуйтесь значением слова "топоним", а-то уж очень неловко получилось.
Топоним "гавкнуть" - это нечто. Щаз как засяду за карту Мира, буду искать где Гавкнуть. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:32

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже


топят кондиционером.... :lol:
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил... :mrgreen:
накладные замки на дверях тоже...


Это все не важно.
Вы представляете насколько вознесется статусность купившего и что о нем будут думать окружающие?
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