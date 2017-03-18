Додано: П'ят 13 сер, 2021 05:41

Прохожий написав: Slon_Nosov написав: Прохожий



какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когда я пол жизни прожил в центре или вы теоретик мечтающий жить на крещатике?

цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили?

это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут. какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когдаили вы теоретик мечтающий жить на крещатике?цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили?это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут.

слоник

вы с родителями там жили?

Я не теоретик а практик)

вот купил в свое время на Орлика и жил там, потом купил на Прорезной(не жил продал) и т.д.

сейчас живу в частном доме в черте города)

а ваши мечты про навигатор реально смешные, уже смеюсь)



кстати ваши предки из интеллигенции или из силовиков сталинских? слониквы с родителями там жили?Я не теоретик а практик)вот купил в свое время на Орлика и жил там, потом купил на Прорезной(не жил продал) и т.д.сейчас живу в частном доме в черте города)а ваши мечты про навигатор реально смешные, уже смеюсь)кстати ваши предки из интеллигенции или из силовиков сталинских?

ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция...вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат.ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.