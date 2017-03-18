ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция...вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат.ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.