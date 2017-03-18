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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8299830083018302>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:32

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже


топят кондиционером.... :lol:
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил... :mrgreen:
накладные замки на дверях тоже...


Это все не важно.
Вы представляете насколько вознесется статусность купившего и что о нем будут думать окружающие?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 05:41

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:Прохожий

какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когда я пол жизни прожил в центре или вы теоретик мечтающий жить на крещатике?
цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили? 8)
это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут.

слоник
вы с родителями там жили?
Я не теоретик а практик)
вот купил в свое время на Орлика и жил там, потом купил на Прорезной(не жил продал) и т.д.
сейчас живу в частном доме в черте города)
а ваши мечты про навигатор реально смешные, уже смеюсь)

кстати ваши предки из интеллигенции или из силовиков сталинских?


ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция...
вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?

довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат. :)

ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:а перед незнакомыми людьми еще и глупо.
а если чешется, а больше не перед кем?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:54

  Slon_Nosov написав:
ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция...
вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?

довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат. :)

ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.


Є думав що буквально через 2 тижні буде -40%

Чи не поспішили? Адже з 200 куе -40% це досить суттєво.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:58

  zРадио написав:

Да уж... Что хотел проверить, я проверил. Не разочаровали...
..
PS: вы уже проучены не единожды. До сих пор не разобрались, кто потребляет лапшу, а кто брезгует? :roll:

Нормально вроде общались.
https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/wood/

Я утром добрался до биржевых данных по ссылке выше. Возьмите какую-то сосну обычную, дуб, ясень - возьмите диапазон с 2020 - прозреете. Но вам хоть сцы в глаза - все говностатская роса
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:02

  pesikot написав:Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ? :)
..

Та да, пожалуй, хватит. Иногда общаешься с Зрадио - ну, нормально все пишет, молодец. Но в какой-то момент приходит ПМС и он начинает лезть куда не стоит, ну и какбэ подйопует. Этот переход временами мне тяжело уловить
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:53

У 2021 році почнеться реставрація фасаду костелу Святого Миколая
https://www.the-village.com.ua/village/ ... cjKyP8S0vg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:29

  Первый написав:
  Slon_Nosov написав:
ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция...
вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?

довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат. :)

ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.


Є думав що буквально через 2 тижні буде -40%

Чи не поспішили? Адже з 200 куе -40% це досить суттєво.


на момент покупки весной 2020 г. был уверен что переплачиваю... +-10-20килобаксов, но это как покупка нового авто, иногда не про рациональность или инвестиционную составляющую. покупал же для себя, просто жить.
метр обошелся где то в 1700 долларов, что на сегодня уже не кажется большой цифрой, в доме где все давно ремонты поделали.
за год были похожие квартиры, которые выставлялись по 165000 долларов, на моменте проседали до 130000 долларов. на сейчас есть квартира у которой цену снизили с 165 до 155 килобаксов, вроде дешевеет.
рост гривневой цены новостроек отрицать глупо, это вроде тоже очевидно!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:03

  kingkongovets написав:У 2021 році почнеться реставрація фасаду костелу Святого Миколая
https://www.the-village.com.ua/village/ ... cjKyP8S0vg

Керхер рулит)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:У 2021 році почнеться реставрація фасаду костелу Святого Миколая
https://www.the-village.com.ua/village/ ... cjKyP8S0vg

Керхер рулит)
Зображення
ковальска сделала всех - их сео вчера предложил бесплатно выделить плитку шоп замостить площадь заново)
kingkongovets
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