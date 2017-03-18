Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:"приватизировали" чердак и достроили мансарду интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
топят кондиционером.... квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом... место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом. железный ящик для оружия и сейф впечатлил... накладные замки на дверях тоже...
Это все не важно. Вы представляете насколько вознесется статусность купившего и что о нем будут думать окружающие?
какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когда я пол жизни прожил в центре или вы теоретик мечтающий жить на крещатике? цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили? это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут.
слоник вы с родителями там жили? Я не теоретик а практик) вот купил в свое время на Орлика и жил там, потом купил на Прорезной(не жил продал) и т.д. сейчас живу в частном доме в черте города) а ваши мечты про навигатор реально смешные, уже смеюсь)
кстати ваши предки из интеллигенции или из силовиков сталинских?
ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция... вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?
довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат.
ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.
Slon_Nosov написав: ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция... вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?
довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат.
ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.
Є думав що буквально через 2 тижні буде -40%
Чи не поспішили? Адже з 200 куе -40% це досить суттєво.
pesikot написав:Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ? ..
Та да, пожалуй, хватит. Иногда общаешься с Зрадио - ну, нормально все пишет, молодец. Но в какой-то момент приходит ПМС и он начинает лезть куда не стоит, ну и какбэ подйопует. Этот переход временами мне тяжело уловить
Slon_Nosov написав: ну посчастливилось там родиться, все нормальные дети до определенного возраста живут с родителями... мои родители, интеллигенция... вам действительно смешно, что есть люди которые покупают жилье подобное навигатору или мордора? конечно свой дом это с одной стороны хорошо, а с другой стороны требует определенного ритма жизни... что не всегда получается сочетать. в каком месте я писал что мечтаю жить в навигаторе?
довольно любопытно порой читать споры о цене квартир. у меня коллега как-то утверждал что дорожают, я же наблюдал снижение цены... причем упертый такой спорил и смотрел на меня как на слабоумного, просто я следил за +- новыми домами на оболони в долларах, а он новостройки на отшибе в грн. не сильно хотелось расстраивать человека что он о росте метра с 15000 грн до 16500 грн переживает, а я о падении цен с 400 000 долларов, до 200 000 баксов за квартиру. он таки купил в ипотеку по 24000 грн, сейчас в его доме метр 34000 грн, хотя прошло всего два года и на момент покупки дом уже был сдан. к слову, я тоже купил +- что хотел с правильными формами комнат.
ЗЫ не нужно высокомерить в инете, всегда есть рыба побольше, а перед незнакомыми людьми еще и глупо.
Є думав що буквально через 2 тижні буде -40%
Чи не поспішили? Адже з 200 куе -40% це досить суттєво.
на момент покупки весной 2020 г. был уверен что переплачиваю... +-10-20килобаксов, но это как покупка нового авто, иногда не про рациональность или инвестиционную составляющую. покупал же для себя, просто жить. метр обошелся где то в 1700 долларов, что на сегодня уже не кажется большой цифрой, в доме где все давно ремонты поделали. за год были похожие квартиры, которые выставлялись по 165000 долларов, на моменте проседали до 130000 долларов. на сейчас есть квартира у которой цену снизили с 165 до 155 килобаксов, вроде дешевеет. рост гривневой цены новостроек отрицать глупо, это вроде тоже очевидно!