вот кстати что-что, а плитку/брусчатку не помешало бы переложить по всему историческому центру. Ни в одном городе мира не встречал столь похабно уложенную.
хуже только в Черновцах
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:15
вот кстати что-что, а плитку/брусчатку не помешало бы переложить по всему историческому центру. Ни в одном городе мира не встречал столь похабно уложенную.
хуже только в Черновцах
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Походу, кёрхер отмыл ещё и фасады и крыши
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:22
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так перекладывают же, улицы целиком капиталят, вон прорезную доделывают, пейзажку, площадь перед оперным, много уже сделано, много еще предстоит, канешна, но как человек, более полувека уже живущий в киеве, могу ответственно заявить, что за всю жизнь никогда не видел столько новшеств, ремонтов, реконструкций и обновлений, сколько их происходит сейчас
даже тот марафет, который наводился перед олимпиадой 80 и 1500летием не идет ни в какое сравнение
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:45
ФРС опубликует план сокращения покупок облигаций в следующем месяце: опрос Reuters
Почти две трети респондентов, 28 из 43, заявили, что ФРС, вероятно, объявит о прекращении покупок своих активов - в настоящее время на уровне 80 миллиардов долларов казначейских облигаций и 40 миллиардов долларов MBS в месяц - на своем сентябрьском заседании.
«Я знаю, что некоторые официальные лица ФРС настаивают на том, чтобы это произошло на сентябрьском заседании, но это маловероятно», - сказал Джим О'Салливан, главный макро-стратег по США в TD Securities.
«Ноябрь возможен, если следующие два отчета о занятости будут достаточно сильными, но шансы на декабрь как время официального объявления будут более благоприятными».
п.с. іншими словами, до кінця року
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