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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8299830083018302

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:15

  kingkongovets написав:..ковальска сделала всех - их сео вчера предложил бесплатно выделить плитку шоп замостить площадь заново)

вот кстати что-что, а плитку/брусчатку не помешало бы переложить по всему историческому центру. Ни в одном городе мира не встречал столь похабно уложенную.
хуже только в Черновцах
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:У 2021 році почнеться реставрація фасаду костелу Святого Миколая
https://www.the-village.com.ua/village/ ... cjKyP8S0vg

Керхер рулит)
Зображення
Походу, кёрхер отмыл ещё и фасады и крыши
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..ковальска сделала всех - их сео вчера предложил бесплатно выделить плитку шоп замостить площадь заново)

вот кстати что-что, а плитку/брусчатку не помешало бы переложить по всему историческому центру. Ни в одном городе мира не встречал столь похабно уложенную.
хуже только в Черновцах
так перекладывают же, улицы целиком капиталят, вон прорезную доделывают, пейзажку, площадь перед оперным, много уже сделано, много еще предстоит, канешна, но как человек, более полувека уже живущий в киеве, могу ответственно заявить, что за всю жизнь никогда не видел столько новшеств, ремонтов, реконструкций и обновлений, сколько их происходит сейчас
даже тот марафет, который наводился перед олимпиадой 80 и 1500летием не идет ни в какое сравнение
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:45

ФРС опубликует план сокращения покупок облигаций в следующем месяце: опрос Reuters
Почти две трети респондентов, 28 из 43, заявили, что ФРС, вероятно, объявит о прекращении покупок своих активов - в настоящее время на уровне 80 миллиардов долларов казначейских облигаций и 40 миллиардов долларов MBS в месяц - на своем сентябрьском заседании.
«Я знаю, что некоторые официальные лица ФРС настаивают на том, чтобы это произошло на сентябрьском заседании, но это маловероятно», - сказал Джим О'Салливан, главный макро-стратег по США в TD Securities.
«Ноябрь возможен, если следующие два отчета о занятости будут достаточно сильными, но шансы на декабрь как время официального объявления будут более благоприятными».
https://www.profinance.ru/news/2021/08/ ... e-opr.html

п.с. іншими словами, до кінця року
vovakwasov
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