RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8300830183028303

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22

  Vlad442 написав:Статья про застекленные-расстекленные балконы. Максу понравится.
https://rubryka.com/article/rozsklyty-balkon/


можно долго дискутировать почему их раньше не стеклили...
примерно потому же почему в хрущевках кухни по 7-8 метров и комнаты по 10 квадратов.
с кондиционерами та же история.

зачем возле домов деревья сажали, почему зеленые клумбы оставляли обьяснять или не нужно?

зы кто сейчас подписывает проекты без мест для кондиционеров и дренажа, к ним больше вопросов...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 13.07.09
Подякував: 644 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:37

  Чукча2 написав:
  vovakwasov написав:ФРС опубликует план сокращения покупок облигаций в следующем месяце


Начнется обсуждение обсуждения, что бы начать обсуждать план сокращения... и так годами.
Да не будут они повышать ставку, на горизонте 1Т+3,5Т новых вливаний, которые надо финансировать только со станка по факту, так как дефицит бюджета бьёт рекорды от месяца к месяцу.

Зачем оно им надо, платить больше по долгам? :)
Станок гудит, все довольны...зачем ломать такой айс.


Наоборот, понижать будут, когда придёт новый вирус ...какой то йота, школота и т.д.
Нас ждёт безусловный базовый доход для каждого землянина, также есть большая вероятность, что всё вокруг станет общим - коллективным... так сказать 8)
Все вокруг будут обниматься, делиться и радоваться жизни :wink:
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 03.12.13
Подякував: 406 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8300830183028303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Чукча2 і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2123, 2124, 2125
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21243 3807458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 11:01
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48752
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33798)
13.08.2021 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.