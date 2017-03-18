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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22
можно долго дискутировать почему их раньше не стеклили...
примерно потому же почему в хрущевках кухни по 7-8 метров и комнаты по 10 квадратов.
с кондиционерами та же история.
зачем возле домов деревья сажали, почему зеленые клумбы оставляли обьяснять или не нужно?
зы кто сейчас подписывает проекты без мест для кондиционеров и дренажа, к ним больше вопросов...
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:37
Чукча2 написав: vovakwasov написав:
ФРС опубликует план сокращения покупок облигаций в следующем месяце
Начнется обсуждение обсуждения, что бы начать обсуждать план сокращения... и так годами.
Да не будут они повышать ставку, на горизонте 1Т+3,5Т новых вливаний, которые надо финансировать только со станка по факту, так как дефицит бюджета бьёт рекорды от месяца к месяцу.
Зачем оно им надо, платить больше по долгам?
Станок гудит, все довольны...зачем ломать такой айс.
Наоборот, понижать будут, когда придёт новый вирус ...какой то йота, школота и т.д.
Нас ждёт безусловный базовый доход для каждого землянина, также есть большая вероятность, что всё вокруг станет общим - коллективным... так сказать
Все вокруг будут обниматься, делиться и радоваться жизни
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Чукча2
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