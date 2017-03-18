|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22
можно долго дискутировать почему их раньше не стеклили...
примерно потому же почему в хрущевках кухни по 7-8 метров и комнаты по 10 квадратов.
с кондиционерами та же история.
зачем возле домов деревья сажали, почему зеленые клумбы оставляли обьяснять или не нужно?
зы кто сейчас подписывает проекты без мест для кондиционеров и дренажа, к ним больше вопросов...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2062
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:37
Чукча2 написав: vovakwasov написав:
ФРС опубликует план сокращения покупок облигаций в следующем месяце
Начнется обсуждение обсуждения, что бы начать обсуждать план сокращения... и так годами.
Да не будут они повышать ставку, на горизонте 1Т+3,5Т новых вливаний, которые надо финансировать только со станка по факту, так как дефицит бюджета бьёт рекорды от месяца к месяцу.
Зачем оно им надо, платить больше по долгам?
Станок гудит, все довольны...зачем ломать такой айс.
Наоборот, понижать будут, когда придёт новый вирус ...какой то йота, школота и т.д.
Нас ждёт безусловный базовый доход для каждого землянина, также есть большая вероятность, что всё вокруг станет общим - коллективным... так сказать
Все вокруг будут обниматься, делиться и радоваться жизни
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1906
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:17
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы[/quote]
хоть посмотрел, как люди живут
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?[/quote]там же в каментах есть - да, с приватизированным чердаком[/quote]
Объективно говоря квартира г0вно
И чердак этот как склад офиса
И ремонт под выброс
Демонтаж тоже денег стоит
Сколько там именно метраж самой квартиры?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:19
Frant написав:
Перепрошую - пан начитався опусів п.Хббагафа???
Та нет, Пан начитался и насмотрелся всяких дядек в очках, вроде как умных))
Это не моё мнение, но я с ним согласен, пусть и частично...
В ближайший год-два, вы не узнаете этот Мир
В Америке у лендлорда уже нет права собственности, если сдал до пандемии, квадратные метры уже не его...а общие
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1906
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:33
Чукча2 написав: Frant написав:
Перепрошую - пан начитався опусів п.Хббагафа???
Та нет, Пан начитался и насмотрелся всяких дядек в очках, вроде как умных))
Это не моё мнение, но я с ним согласен, пусть и частично...
В ближайший год-два, вы не узнаете этот Мир
В Америке у лендлорда уже нет права собственности, если сдал до пандемии, квадратные метры уже не его...а общие
В Америці приватна власність - є священною.
І тих, хто вліз на чужу територію - можуть застрелити без особливих попереджень. І тому, хто обороняв свою власність - нічого не буде.
Як там злитки срібла і золота?
Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.
Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?
Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22197
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1378 раз.
- Подякували: 2301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:35
барабашов написав:
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы
хоть посмотрел, как люди живут
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?[/quote]там же в каментах есть - да, с приватизированным чердаком[/quote]
Объективно говоря квартира г0вно
И чердак этот как склад офиса
И ремонт под выброс
Демонтаж тоже денег стоит
Сколько там именно метраж самой квартиры?[/quote]
На будь якому ринку - повно неліквідів, які власники намагаються продати за завищеною ціною.
Не варто паритись ними.
шукайте те, що Вам потрібно, і там, де Вам потрібно.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22197
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1378 раз.
- Подякували: 2301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:37
Frant написав:
Як там злитки срібла і золота?
Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.
Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?
Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???
То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене.
Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)
Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.
Как то будет.
Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит
Востаннє редагувалось Чукча2
в П'ят 13 сер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1906
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:38
Serg-ik написав: Ромасик написав:
ой, ну опять педалику вылизал
Ну зато он вчера по чесноку высказался, что велосипедные дорожки , которые сейчас делают-это пыль в глаза и трата денег.
та его не понять.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:41
Serg-ik написав: Ромасик написав:
ой, ну опять педалику вылизал
Ну зато он вчера по чесноку высказался, что велосипедные дорожки , которые сейчас делают-это пыль в глаза и трата денег.
так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют, но эта дерзкая недоросль же пыталась жаловаться, шо ему дескать проблематично на самокате через мост патона ездить, а это полный абсурд
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9546
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1294 раз.
- Подякували: 2156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:41
Идея пошла в массы (надеюсь). Хотя, пройдет еще лет 30-50 прежде чем мысль об остеклении балкона или нахлобучивании кондера на фасад будет вызывать у наших сограждан недоумение.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39400
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4811 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик
, Чукча2
і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21243
|3807554
|
П'ят 13 сер, 2021 11:01
Frant
|
|510
|266108
|
|
|20
|48753
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|