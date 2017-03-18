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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83018302830383048305>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22

  Vlad442 написав:Статья про застекленные-расстекленные балконы. Максу понравится.
https://rubryka.com/article/rozsklyty-balkon/


можно долго дискутировать почему их раньше не стеклили...
примерно потому же почему в хрущевках кухни по 7-8 метров и комнаты по 10 квадратов.
с кондиционерами та же история.

зачем возле домов деревья сажали, почему зеленые клумбы оставляли обьяснять или не нужно?

зы кто сейчас подписывает проекты без мест для кондиционеров и дренажа, к ним больше вопросов...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:37

  Чукча2 написав:
  vovakwasov написав:ФРС опубликует план сокращения покупок облигаций в следующем месяце


Начнется обсуждение обсуждения, что бы начать обсуждать план сокращения... и так годами.
Да не будут они повышать ставку, на горизонте 1Т+3,5Т новых вливаний, которые надо финансировать только со станка по факту, так как дефицит бюджета бьёт рекорды от месяца к месяцу.

Зачем оно им надо, платить больше по долгам? :)
Станок гудит, все довольны...зачем ломать такой айс.


Наоборот, понижать будут, когда придёт новый вирус ...какой то йота, школота и т.д.
Нас ждёт безусловный базовый доход для каждого землянина, также есть большая вероятность, что всё вокруг станет общим - коллективным... так сказать 8)
Все вокруг будут обниматься, делиться и радоваться жизни :wink:
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:17

kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе
https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/
шо думаете?
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы[/quote]
хоть посмотрел, как люди живут :lol:
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?[/quote]там же в каментах есть - да, с приватизированным чердаком[/quote]
Объективно говоря квартира г0вно
И чердак этот как склад офиса
И ремонт под выброс
Демонтаж тоже денег стоит
Сколько там именно метраж самой квартиры?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Перепрошую - пан начитався опусів п.Хббагафа???


Та нет, Пан начитался и насмотрелся всяких дядек в очках, вроде как умных))
Это не моё мнение, но я с ним согласен, пусть и частично...
В ближайший год-два, вы не узнаете этот Мир :wink:

В Америке у лендлорда уже нет права собственности, если сдал до пандемии, квадратные метры уже не его...а общие :roll:
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:33

  Чукча2 написав:
  Frant написав:Перепрошую - пан начитався опусів п.Хббагафа???


Та нет, Пан начитался и насмотрелся всяких дядек в очках, вроде как умных))
Это не моё мнение, но я с ним согласен, пусть и частично...
В ближайший год-два, вы не узнаете этот Мир :wink:

В Америке у лендлорда уже нет права собственности, если сдал до пандемии, квадратные метры уже не его...а общие :roll:

В Америці приватна власність - є священною.
І тих, хто вліз на чужу територію - можуть застрелити без особливих попереджень. І тому, хто обороняв свою власність - нічого не буде.

Як там злитки срібла і золота?
Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.

Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?
Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного??? :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:35

  барабашов написав:
kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе
https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/
шо думаете?
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы

хоть посмотрел, как люди живут :lol:
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?[/quote]там же в каментах есть - да, с приватизированным чердаком[/quote]
Объективно говоря квартира г0вно
И чердак этот как склад офиса
И ремонт под выброс
Демонтаж тоже денег стоит
Сколько там именно метраж самой квартиры?[/quote]
На будь якому ринку - повно неліквідів, які власники намагаються продати за завищеною ціною.
Не варто паритись ними.

шукайте те, що Вам потрібно, і там, де Вам потрібно.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Як там злитки срібла і золота?
Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.

Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?
Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???


То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене.
Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)

Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.

Как то будет.

Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит 8)
Востаннє редагувалось Чукча2 в П'ят 13 сер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:38

  Serg-ik написав:
  Ромасик написав:ой, ну опять педалику вылизал

Ну зато он вчера по чесноку высказался, что велосипедные дорожки , которые сейчас делают-это пыль в глаза и трата денег.

та его не понять.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Ромасик написав:ой, ну опять педалику вылизал

Ну зато он вчера по чесноку высказался, что велосипедные дорожки , которые сейчас делают-это пыль в глаза и трата денег.
так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют, но эта дерзкая недоросль же пыталась жаловаться, шо ему дескать проблематично на самокате через мост патона ездить, а это полный абсурд
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:41

  Vlad442 написав:Статья про застекленные-расстекленные балконы. Максу понравится.
https://rubryka.com/article/rozsklyty-balkon/

Идея пошла в массы (надеюсь). Хотя, пройдет еще лет 30-50 прежде чем мысль об остеклении балкона или нахлобучивании кондера на фасад будет вызывать у наших сограждан недоумение.
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