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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:44
Кстати, кто знает, где в Манхеттене места под кондиционеры? Корзин нет - это понятно - они бы испортили монументальность фасада. Но что там вместо них? От мысли о том, что эти гигантские фасады покроются бородавками кондиционеров с трубочками на улицу меня всего передергивает.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 13 сер, 2021 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:44
Ромасик написав:kingkongovets, метро на Веник когда построят? Это тебе не километр брущатки вскрыть и положить назад.
ты заведи для начала жену, а потом таким тоном про ужин ее будешь спрашивать, если не зассышь тряпкой по лицу получить, а я с тобой общение закончил
«брущатки вскрыть», бл
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:47
Чукча2 написав: Frant написав:
Як там злитки срібла і золота?
Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.
Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?
Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???
То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене.
Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)
Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.
Как то будет.
Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит
А кому зараз легко???
багато хто також сам крутиться, працює, шукає варіанти.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:49
Frant написав:
багато хто також сам крутиться, прац
я всё жду когда вы поделитесь секретом успеха..
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:55
kingkongovets написав:
так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют,
и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:58
vitaliian написав: Frant написав:
багато хто також сам крутиться, прац
я всё жду когда вы поделитесь секретом успеха..
Коротка логістика.
Жодних Єпенів, жодних 2-3 годин на щоденні поїздки до роботи.
Грамотний і своєчасний вхід/вихід чи перехід з одного активу до іншого.
Так - зрозуміло?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:01
Frant написав:
Так - зрозуміло?
респект
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:01
kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, метро на Веник когда построят? Это тебе не километр брущатки вскрыть и положить назад.
ты заведи для начала жену, а потом таким тоном про ужин ее будешь спрашивать, если не зассышь тряпкой по лицу получить, а я с тобой общение закончил
«брущатки вскрыть», бл
не обижайся, котик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:04
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют,
и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п
та не надо ничего проектировать заново. На Ярославом Валу выделили 1м проезжей части и норм. На Победы и Борщаговской - за счет тротуара делают. На Бажана и Днепр.Наб. так же, но там немного первый блин комом. Галактон наверное обьязали сделать велодорожку. Кривая но есть.
На ХШ кста сделали полосу ОТ. Местные гомодрилы с удивлением изучают эту странную белую линию посреди дороги и свободную полосу)
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 13 сер, 2021 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:07
Frant написав:
А кому зараз легко???
багато хто також сам крутиться, працює, шукає варіанти.
Я это понимаю, жизнь уже чуток повидал.
Болезнь тяжёлая подкосила, но смог вылечиться.
При первой возможности буду Думать.Действовать.Богатеть.
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