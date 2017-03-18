RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83038304830583068307>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют,

и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п
могу рассказать, если хотите
есть в киеве такая грантоедская гошка, ассоциация велосипедистов киева, или шото в этом роде
и так как опыта строительства полноценной велоинфраструктуры ни у кого толком нет, то ее членов и руководителей мэрия активно привлекала для сотрудничества, несколько человек даже брали на работу в кмда, но результат мы все видим
они не смогли грамотно разрулить даже свой первый и широко распиаренный проект - велодорожку на парковом мосту через днепр
в общем полностью просрали все полимеры
может вы умеете в велоинфраструктуру?
так я могу замолвить за вас словечко - дерзайте
а вообще половину работы дуракам
не показывают, а в киеве даже не половина сделана, а пока какие то мало связанные между собой фрагменты, полноценно использовать для езды их пока невозможно, плюс полностью наплевательское отношение к велодорожкам всех остальных
но не делаете ошибок только вы, да и то только потому, что вообще ничего кроме постоянного нытья не делаете
а дорожки и инфраструктура будут рано или поздно и парковок на тротуаре не будет
но не сразу
и если безголовые снова не проголосуют за какого нибудь клоуна, в противном случае велодорожки и ремонты мы будем видеть только в его видосиках
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9548
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 2156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:20

  Serg-ik написав:и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто


просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 21.04.11
Подякував: 691 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют,

и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п
С по вашему в Европе под велодорожки городв перестраивали?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29762
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 7206 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:24

  uaprofi написав:..
просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам

от "уменьшить на одну полосу" машин меньше не станет, а велосипедов - больше. Пробок - точно больше. Полгода холодных - нах не нужно. У нас немного не тот климат, чтобы на лисапедах круглогодично вышивать.
понимание сего факта, надеюсь и спасет город от безумцев, вроде вышеуказнной "ассоциации лисапедистов" или как ее там
sequence
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:31

  sequence написав:
  uaprofi написав:..
просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам

от "уменьшить на одну полосу" машин меньше не станет, а велосипедов - больше. Пробок - точно больше. Полгода холодных - нах не нужно. У нас немного не тот климат, чтобы на лисапедах круглогодично вышивать.
понимание сего факта, надеюсь и спасет город от безумцев, вроде вышеуказнной "ассоциации лисапедистов" или как ее там

В Киеве в большинстве случаев одна полоса запаркована. По этому если ее отдать велосипедистам, на пробки это никак не повлияет.
Но чем больше потом этих паркунов пересядет на велики, тем меньше будет пробок.
Ромасик
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 30.03.15
Подякував: 508 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:По этому если ее отдать велосипедистам, на пробки это никак не повлияет.
Но чем больше потом этих паркунов пересядет на велики, тем меньше будет пробок.
будут парковаться на велодорожках.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8270
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Санденс зашуршал. Сваи завезли уже. Посмотрим как в этот раз пройдет начало строительства. Если не ошибаюсь, то должны были менять проект, так как сократился участок. Посмотрим.
hume
 
Повідомлень: 8135
З нами з: 27.12.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1571 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:41

  uaprofi написав:
  Serg-ik написав:и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто


просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам


давайте на телиге еще вторую полосу под велики отдадим, пусть машины вдоль отбойника бензин выжигают на шару...
гениальное решение! :mrgreen:

вообще ради "полутора" велосипедистов устраивать столько маневров - чистый пиар, равный стоимости банки краски! нет у нас такой популярности что б тратить столько усилий и рельеф не очень ровный в Киеве....
и второе, одно дело на выходных возле дома катнуть, а другое на работу каждый день при любой погоде!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 13 сер, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 13.07.09
Подякував: 644 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:нет у нас такой популярности что б тратить столько усилий и рельеф не очень ровный в Киеве....
будет где ездить будут и велосипеды. Думаете всем нравится ценник на топливо, пробки и проблемы с парковками? у меня по дорогам ездить (на самокате) желания ноль, во первых дышать выхлопами, во вторых с нашей низкой культурой вождения, разговорами по мобильному и просто невнимательностью водителей. Езжу там где велодорожки и очень редко по тротуарам.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 сер, 2021 15:52, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8270
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:50

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:По этому если ее отдать велосипедистам, на пробки это никак не повлияет.
Но чем больше потом этих паркунов пересядет на велики, тем меньше будет пробок.
будут парковаться на велодорожках.

будут отбитые зеркала
Ромасик
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 30.03.15
Подякував: 508 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83038304830583068307>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2123, 2124, 2125
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21244 3807684
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 15:41
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266118
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48754
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96866)
13.08.2021 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.