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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:11
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют,
и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п
могу рассказать, если хотите
есть в киеве такая грантоедская гошка, ассоциация велосипедистов киева, или шото в этом роде
и так как опыта строительства полноценной велоинфраструктуры ни у кого толком нет, то ее членов и руководителей мэрия активно привлекала для сотрудничества, несколько человек даже брали на работу в кмда, но результат мы все видим
они не смогли грамотно разрулить даже свой первый и широко распиаренный проект - велодорожку на парковом мосту через днепр
в общем полностью просрали все полимеры
может вы умеете в велоинфраструктуру?
так я могу замолвить за вас словечко - дерзайте
а вообще половину работы дуракам
не показывают, а в киеве даже не половина сделана, а пока какие то мало связанные между собой фрагменты, полноценно использовать для езды их пока невозможно, плюс полностью наплевательское отношение к велодорожкам всех остальных
но не делаете ошибок только вы, да и то только потому, что вообще ничего кроме постоянного нытья не делаете
а дорожки и инфраструктура будут рано или поздно и парковок на тротуаре не будет
но не сразу
и если безголовые снова не проголосуют за какого нибудь клоуна, в противном случае велодорожки и ремонты мы будем видеть только в его видосиках
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kingkongovets
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:20
Serg-ik написав:
и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто
просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам
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uaprofi
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:20
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
так я и сам постоянно говорю, что
велодорожки в киеве делать пока не умеют,
и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п
С по вашему в Европе под велодорожки городв перестраивали?
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Faceless
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:24
uaprofi написав:
..
просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам
от "уменьшить на одну полосу" машин меньше не станет, а велосипедов - больше. Пробок - точно больше. Полгода холодных - нах не нужно. У нас немного не тот климат, чтобы на лисапедах круглогодично вышивать.
понимание сего факта, надеюсь и спасет город от безумцев, вроде вышеуказнной "ассоциации лисапедистов" или как ее там
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sequence
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:31
sequence написав: uaprofi написав:
..
просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам
от "уменьшить на одну полосу" машин меньше не станет, а велосипедов - больше. Пробок - точно больше. Полгода холодных - нах не нужно. У нас немного не тот климат, чтобы на лисапедах круглогодично вышивать.
понимание сего факта, надеюсь и спасет город от безумцев, вроде вышеуказнной "ассоциации лисапедистов" или как ее там
В Киеве в большинстве случаев одна полоса запаркована. По этому если ее отдать велосипедистам, на пробки это никак не повлияет.
Но чем больше потом этих паркунов пересядет на велики, тем меньше будет пробок.
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Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:36
Ромасик написав:
По этому если ее отдать велосипедистам, на пробки это никак не повлияет.
Но чем больше потом этих паркунов пересядет на велики, тем меньше будет пробок.
будут парковаться на велодорожках.
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vitaliian
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:38
Санденс зашуршал. Сваи завезли уже. Посмотрим как в этот раз пройдет начало строительства. Если не ошибаюсь, то должны были менять проект, так как сократился участок. Посмотрим.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:41
uaprofi написав: Serg-ik написав:
и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто
просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам
давайте на телиге еще вторую полосу под велики отдадим, пусть машины вдоль отбойника бензин выжигают на шару...
гениальное решение!
вообще ради "полутора" велосипедистов устраивать столько маневров - чистый пиар, равный стоимости банки краски! нет у нас такой популярности что б тратить столько усилий и рельеф не очень ровный в Киеве....
и второе, одно дело на выходных возле дома катнуть, а другое на работу каждый день при любой погоде!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в П'ят 13 сер, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:43
Slon_Nosov написав:
нет у нас такой популярности что б тратить столько усилий и рельеф не очень ровный в Киеве....
будет где ездить будут и велосипеды. Думаете всем нравится ценник на топливо, пробки и проблемы с парковками? у меня по дорогам ездить (на самокате) желания ноль, во первых дышать выхлопами, во вторых с нашей низкой культурой вождения, разговорами по мобильному и просто невнимательностью водителей. Езжу там где велодорожки и очень редко по тротуарам.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 13 сер, 2021 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:50
vitaliian написав: Ромасик написав:
По этому если ее отдать велосипедистам, на пробки это никак не повлияет.
Но чем больше потом этих паркунов пересядет на велики, тем меньше будет пробок.
будут парковаться на велодорожках.
будут отбитые зеркала
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Ромасик
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