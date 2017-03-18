Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:11

Serg-ik написав: kingkongovets написав: так я и сам постоянно говорю, что

велодорожки в киеве делать пока не умеют, так я и сам постоянно говорю, чтовелодорожки в киеве делать пока не умеют,

и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п и не сумеют. Поскольку для этого надо с нуля проектировать город, закладывая ширину улиц под увеличившийся поток авто и место под дорожки для велосипедистов. Хотя я не понимаю как выделить одновременно полосу для общественного транспорта и велосипедов. Зато умеют выделять под застройку место у дороги типа ЖК Квартет, Уно сити хауз , Генезис и т.п

могу рассказать, если хотитеесть в киеве такая грантоедская гошка, ассоциация велосипедистов киева, или шото в этом родеи так как опыта строительства полноценной велоинфраструктуры ни у кого толком нет, то ее членов и руководителей мэрия активно привлекала для сотрудничества, несколько человек даже брали на работу в кмда, но результат мы все видимони не смогли грамотно разрулить даже свой первый и широко распиаренный проект - велодорожку на парковом мосту через днепрв общем полностью просрали все полимерыможет вы умеете в велоинфраструктуру?так я могу замолвить за вас словечко - дерзайтеа вообще половину работы дуракамне показывают, а в киеве даже не половина сделана, а пока какие то мало связанные между собой фрагменты, полноценно использовать для езды их пока невозможно, плюс полностью наплевательское отношение к велодорожкам всех остальныхно не делаете ошибок только вы, да и то только потому, что вообще ничего кроме постоянного нытья не делаетеа дорожки и инфраструктура будут рано или поздно и парковок на тротуаре не будетно не сразуи если безголовые снова не проголосуют за какого нибудь клоуна, в противном случае велодорожки и ремонты мы будем видеть только в его видосиках