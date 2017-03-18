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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:58
vitaliian написав: Slon_Nosov написав:
нет у нас такой популярности что б тратить столько усилий и рельеф не очень ровный в Киеве....
будет где ездить будут и велосипеды. Думаете всем нравится ценник на топливо, пробки и проблемы с парковками? у меня по дорогам ездить (на самокате) желания ноль, во первых дышать выхлопами, во вторых с нашей низкой культурой вождения, разговорами по мобильному и просто невнимательностью водителей. Езжу там где велодорожки и очень редко по тротуарам.
крім так "званих" велодоріжок тре ще думати про "безбордюрний" "ідеально рівний" тротуар "як в Європі"
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:58
Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
вообще ради "полутора" велосипедистов ....
вы на улице когда последний раз были?
там больше самокатчиков, чем велосипедистов.
Вчера один такой меня справа шустро обошел на трогании со светофора. Как только догнал его, сразу уравнял скорость - спидометр показал 62 км\ч. Ровный участок, никаких горок.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:07
antey1969 написав: Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
вообще ради "полутора" велосипедистов ....
вы на улице когда последний раз были?
там больше самокатчиков, чем велосипедистов.
Вчера один такой меня справа шустро обошел на трогании со светофора. Как только догнал его, сразу уравнял скорость - спидометр показал 62 км\ч. Ровный участок, никаких горок.
Самокатчики ещё любят полностью игнорировать шлемы. Если велосипедисты практически всегда в шлемах, те которые по дорогам гоняют, а самокатчики бессмертные
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:09
hume написав:
Самокатчики ещё любят полностью игнорировать шлемы. Если велосипедисты практически всегда в шлемах, те которые по дорогам гоняют, а самокатчики бессмертные
Чем больше самокатчиков - тем меньше самокатчиков, как то так
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:12
flyman написав:
крім так "званих" велодоріжок тре ще думати про "безбордюрний" "ідеально рівний" тротуар "як в Європі"
ой, ну вы загнули. Хотя бы чтоб тот тротуар был. И без машин
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:13
antey1969 написав: Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
вообще ради "полутора" велосипедистов ....
вы на улице когда последний раз были?
там больше самокатчиков, чем велосипедистов.
Вчера один такой меня справа шустро обошел на трогании со светофора. Как только догнал его, сразу уравнял скорость - спидометр показал 62 км\ч. Ровный участок, никаких горок.
экипирован?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:13
Ромасик написав:
..
В Киеве в большинстве случаев одна полоса запаркована. ..
под "большинством случаев", судя по всему, подразумеваются дороги рядом с жилыми домами, кроме магистральных?
Честно говоря, мне было абсолютно начхать на эту проблему индейцев, аккурат до недавнего случая, когда мне в бочину влетел, внимание, скейтист(!!!), которому и в голову не пришло перед пешеходным переходом спешиться, а не разгоняться: боковым зрением я его не узрел на повороте издалека. Помял бочину, собако.
"я кричал, ты шо не слышал!?"
суко, дебилы
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:20
на днях ехал на велике вниз по дружбы народов, с болсуновской справа выскочила пара на болтовском самокате и между машин - реально обгоняя то справа, то слева - понеслись вниз в сторону моста патона и тут перед кругом зажегся светофор, как они тормозили емае
подъехал, попытался шото объяснить, а там такой вот условный ромасик с телкой, невменько
а маклауды на моноколесах с телефонами в руках и наушниках, лавирующие между машинами и людьми?
пора все это прекращать
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 13 сер, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:21
Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
вообще ради "полутора" велосипедистов ....
вы на улице когда последний раз были?
если что, я не на велотреке живу и не в парке!
я каждый день 20-25 км на работу и домой столько же... пробок из велосипедистов не замечаю, но не отрицаю наличие из нескольких. имхо, соотношение к авто 100:1.
сам на мотоцикл пересел что бы не стоять, но порой очень не комфортно дышать, как на велосипеде еще педали крутить и дышать на полную грудь вообще не представляю...
есть варианты озвучьте!
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:24
kingkongovets написав:
подъехал, попытался шото объяснить, а там такой вот условный ромасик с телкой, невменько
вроде уже старый потрепанный жизнью горил, а до сих пор не выучил, что советы нужно давать только когда их просят
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