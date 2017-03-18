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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:25
Ромасик написав: flyman написав:
крім так "званих" велодоріжок тре ще думати про "безбордюрний" "ідеально рівний" тротуар "як в Європі"
ой, ну вы загнули. Хотя бы чтоб тот тротуар был. И без машин
а плитка на Майдані "не пожовкла і не відвалилася"
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:26
Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:31
sequence написав: Ромасик написав:
..
В Киеве в большинстве случаев одна полоса запаркована. ..
под "большинством случаев", судя по всему, подразумеваются дороги рядом с жилыми домами, кроме магистральных?
ВСЁ и ВЕЗДЕ, даже там, где красный крестик в синем кружечке нарисован.
На магистральных - одиночные дибилы на аварийке стоят, которые "никому не мешают", а также всякие фургоны разгружаются.
Артема, Московская, Кутузова, Сверстюка - это те, что не магистральные, но и не возле дома.
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Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:33
flyman написав: Ромасик написав: flyman написав:
крім так "званих" велодоріжок тре ще думати про "безбордюрний" "ідеально рівний" тротуар "як в Європі"
ой, ну вы загнули. Хотя бы чтоб тот тротуар был. И без машин
а плитка на Майдані "не пожовкла і не відвалилася"
плитка на майдане самая лучшая за все время независимости. Уже к 30-летию приклеили, по крайней мере не пляшет под ногами.
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Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:35
Faceless написав: hume написав:
Самокатчики ещё любят полностью игнорировать шлемы. Если велосипедисты практически всегда в шлемах, те которые по дорогам гоняют, а самокатчики бессмертные
Чем больше самокатчиков - тем меньше самокатчиков, как то так
лень гуглить что писали газеты на заре эпохи автомобилей, помню про адские машины убивающие пешеходов и всё в таком духе. Самокаты пришли так же как моб.связь или банковские карточки, смысла их хейтить ноль, обратно они не уйдут. Нужно разбираться в сути проблемы и вводить новые правила. Начиная с того что есть самокаты 12кг весом которые едут 15-20км/ч и тяжеловесы со скоростью свыше 30км/ч. Очевидно что это не одно и тоже тс.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 13 сер, 2021 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:36
sequence написав:
Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять
ТС это вы имели в виду самокаты? Кто еще тут не знает ПДД?)
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Ромасик
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:38
sequence написав:
Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять
я вас уудивлю но большинство дтп происходит из-за нарушения пдд и у меня есть сомнения что половина водителей тоже их не знает. Права за сало было нормой долгое время.
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