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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8304830583068307

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:25

  Ромасик написав:
  flyman написав:крім так "званих" велодоріжок тре ще думати про "безбордюрний" "ідеально рівний" тротуар "як в Європі"

ой, ну вы загнули. Хотя бы чтоб тот тротуар был. И без машин

а плитка на Майдані "не пожовкла і не відвалилася"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:31

  sequence написав:
  Ромасик написав:..
В Киеве в большинстве случаев одна полоса запаркована. ..

под "большинством случаев", судя по всему, подразумеваются дороги рядом с жилыми домами, кроме магистральных?

ВСЁ и ВЕЗДЕ, даже там, где красный крестик в синем кружечке нарисован.
На магистральных - одиночные дибилы на аварийке стоят, которые "никому не мешают", а также всякие фургоны разгружаются.
Артема, Московская, Кутузова, Сверстюка - это те, что не магистральные, но и не возле дома.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:33

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:крім так "званих" велодоріжок тре ще думати про "безбордюрний" "ідеально рівний" тротуар "як в Європі"

ой, ну вы загнули. Хотя бы чтоб тот тротуар был. И без машин

а плитка на Майдані "не пожовкла і не відвалилася"

плитка на майдане самая лучшая за все время независимости. Уже к 30-летию приклеили, по крайней мере не пляшет под ногами.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:35

  Faceless написав:
  hume написав:Самокатчики ещё любят полностью игнорировать шлемы. Если велосипедисты практически всегда в шлемах, те которые по дорогам гоняют, а самокатчики бессмертные

Чем больше самокатчиков - тем меньше самокатчиков, как то так :mrgreen:
лень гуглить что писали газеты на заре эпохи автомобилей, помню про адские машины убивающие пешеходов и всё в таком духе. Самокаты пришли так же как моб.связь или банковские карточки, смысла их хейтить ноль, обратно они не уйдут. Нужно разбираться в сути проблемы и вводить новые правила. Начиная с того что есть самокаты 12кг весом которые едут 15-20км/ч и тяжеловесы со скоростью свыше 30км/ч. Очевидно что это не одно и тоже тс.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 сер, 2021 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:36

  sequence написав:Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять

ТС это вы имели в виду самокаты? Кто еще тут не знает ПДД?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:38

  sequence написав:Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять

я вас уудивлю но большинство дтп происходит из-за нарушения пдд и у меня есть сомнения что половина водителей тоже их не знает. Права за сало было нормой долгое время.
vitaliian
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