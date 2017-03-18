Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять
Ромасик написав:.. В Киеве в большинстве случаев одна полоса запаркована. ..
под "большинством случаев", судя по всему, подразумеваются дороги рядом с жилыми домами, кроме магистральных?
ВСЁ и ВЕЗДЕ, даже там, где красный крестик в синем кружечке нарисован. На магистральных - одиночные дибилы на аварийке стоят, которые "никому не мешают", а также всякие фургоны разгружаются. Артема, Московская, Кутузова, Сверстюка - это те, что не магистральные, но и не возле дома.
hume написав:Самокатчики ещё любят полностью игнорировать шлемы. Если велосипедисты практически всегда в шлемах, те которые по дорогам гоняют, а самокатчики бессмертные
Чем больше самокатчиков - тем меньше самокатчиков, как то так
лень гуглить что писали газеты на заре эпохи автомобилей, помню про адские машины убивающие пешеходов и всё в таком духе. Самокаты пришли так же как моб.связь или банковские карточки, смысла их хейтить ноль, обратно они не уйдут. Нужно разбираться в сути проблемы и вводить новые правила. Начиная с того что есть самокаты 12кг весом которые едут 15-20км/ч и тяжеловесы со скоростью свыше 30км/ч. Очевидно что это не одно и тоже тс.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 сер, 2021 16:36, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять
ТС это вы имели в виду самокаты? Кто еще тут не знает ПДД?)
sequence написав:Основная проблема всех этих странных ТС на дорогах та, что их владельцы с половины ПДД особо не знают. На этом в принципе можно и закончить. Мотоциклисты вообще борзые, многие тупо без номеров ездят, знают, что у гайцов негласная постанова их не гонять
я вас уудивлю но большинство дтп происходит из-за нарушения пдд и у меня есть сомнения что половина водителей тоже их не знает. Права за сало было нормой долгое время.
vitaliian написав:.. я вас уудивлю но большинство дтп происходит из-за нарушения пдд и у меня есть сомнения что половина водителей тоже их не знает. Права за сало было нормой долгое время.
как ни крути, что со шлемом, что без такового, все эти товарищи на дорогах общего пользования самые уязвимые, и, полагаю, по закону Дарвина натурально самовыпилятся. Вопрос только в количестве проблем, что они создадут автолюбителям и пешеходам