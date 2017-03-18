Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:.. я вас уудивлю но большинство дтп происходит из-за нарушения пдд и у меня есть сомнения что половина водителей тоже их не знает. Права за сало было нормой долгое время.
как ни крути, что со шлемом, что без такового, все эти товарищи на дорогах общего пользования самые уязвимые, и, полагаю, по закону Дарвина натурально самовыпилятся. Вопрос только в количестве проблем, что они создадут автолюбителям и пешеходам
вы преувеличиваете проблему. Во первых самокат который едет 50-60км/ч пока еще дорогое удовольствие, при запасе хода в те же 60км ещё и сомнительное (в макдональдс вы его не затащите подзарядить, он большой и тяжелый для этого). Сразу отпадают те кто живет на этажах в домах без грузового лифта и безгаражные. Потенциально аудитория их ещё меньше чем у мотоциклов.
vitaliian написав:.. Во первых самокат который едет 50-60км/ч пока еще дорогое удовольствие, при запасе хода в те же 60км ещё и сомнительное ..
я хер его знает, но каждый день встречаю на дороге едущих в потоке 50+ электрохрустиков. Там же вопрос не в деньгах, которых на деле не так и много - косарь, в среднем. Вопрос в том, что эти товарищи решили, что они ничем не хуже лисапедистов, и могут быстро и весело кататься на работу/обратно. Ну, или хавчик развозить.
uaprofi написав:.. просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам
от "уменьшить на одну полосу" машин меньше не станет, а велосипедов - больше. Пробок - точно больше. Полгода холодных - нах не нужно. У нас немного не тот климат, чтобы на лисапедах круглогодично вышивать. понимание сего факта, надеюсь и спасет город от безумцев, вроде вышеуказнной "ассоциации лисапедистов" или как ее там
если сделать нормальную дорогу для самокатов и вело - то конечно на дорогах станет меньше машин, так как люди с машин пересядут постепенно на экотранспорт.
кроме того нужно как-то спасать экоситюацию в городах - почему велосипедист или самокатчик должен дышать этим выхлопами от машин?
что касается климата у нас на самом деле не так уж и часто -10, особенно в последнее время. Дороги нужно чистить - чтобы там комфортно было передвигаться на самокатах. Автомобиль как средство передвижение в городах должен уйти в небытие - как ушли с городов телеги на конях. (как исключение они - автомобили - должны остаться у экстренных служб, у людей которые всвязи со здоровьем не могут передвигаться на индивидуальном или общественном транспорте, или у тех кто готов платить очень большие налоги за засорение городов СО2. Как результат автомобилей станет меньше на порядок и всё пробки рассосутся сами собой)
И на данный момент над этим должны думать застройщики всяких модных МОПов - не паркоместа в ЖК клепать, а места для подзарядки индивидуального транспорта!!!