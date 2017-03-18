Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:12

sequence написав: uaprofi написав: ..

просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам ..просто уменьшить на одну полосу дорогу для авто и отдать это самокатам и велосипедистам

от "уменьшить на одну полосу" машин меньше не станет, а велосипедов - больше. Пробок - точно больше. Полгода холодных - нах не нужно. У нас немного не тот климат, чтобы на лисапедах круглогодично вышивать.

понимание сего факта, надеюсь и спасет город от безумцев, вроде вышеуказнной "ассоциации лисапедистов" или как ее там от "уменьшить на одну полосу" машин меньше не станет, а велосипедов - больше. Пробок - точно больше. Полгода холодных - нах не нужно. У нас немного не тот климат, чтобы на лисапедах круглогодично вышивать.понимание сего факта, надеюсь и спасет город от безумцев, вроде вышеуказнной "ассоциации лисапедистов" или как ее там

если сделать нормальную дорогу для самокатов и вело - то конечно на дорогах станет меньше машин, так как люди с машин пересядут постепенно на экотранспорт.кроме того нужно как-то спасать экоситюацию в городах - почему велосипедист или самокатчик должен дышать этим выхлопами от машин?что касается климата у нас на самом деле не так уж и часто -10, особенно в последнее время. Дороги нужно чистить - чтобы там комфортно было передвигаться на самокатах.(как исключение они - автомобили - должны остаться у экстренных служб, у людей которые всвязи со здоровьем не могут передвигаться на индивидуальном или общественном транспорте, или у тех кто готов платить очень большие налоги за засорение городов СО2. Как результат автомобилей станет меньше на порядок и всё пробки рассосутся сами собой)