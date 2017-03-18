Чукча2 написав:

Frant написав: Як там злитки срібла і золота?

Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.



Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?

Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного??? Як там злитки срібла і золота?Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???

То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене.Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.Как то будет.Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит