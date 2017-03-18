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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8305830683078308>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:25

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  hume написав:Санденс зашуршал. Сваи завезли уже. Посмотрим как в этот раз пройдет начало строительства. Если не ошибаюсь, то должны были менять проект, так как сократился участок. Посмотрим.


Хелсі сіті льють перший поверх
а шо, завод патона уже снесли?
афигеть, даже не заметил

по кану пока тишина

парни не спамьте!
давайте ближе к теме, про самокаты и велодорожки)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:10

  Slon_Nosov написав:Прохожий

Ну как бы вот творение велодорожки с заботой о пешеходах...

Зображення

не, смотрю у вас реально чю как у слона...
как бы предлагаю тему велодорожек обсуждать на профильных форумах
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

uaprofi написав:если сделать нормальную дорогу для самокатов и вело - то конечно на дорогах станет меньше машин, так как люди с машин пересядут постепенно на экотранспорт[/b]


на дорогах города машин станет меньше тогда, когда использование их там станет слишком дорогим
а уж куда и на что пересядут
их юзеры, на от, или велики - уже не столь важно
очень сомневаюсь шо условный уникдима из спального раёна пересядет на самокат - куда он денет свою барсетку?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 сер, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:20

Прохожий

так вот по теме ветки сейчас вообще не о чем говорить... может вы удивите если есть новости?

скинул примет двух квартир с +- нормальной планировкой и уменьшающейся ценой в долларах, так никто и не заметил... наверное не интересно. зато сколько страниц обсуждали автомобильные парковки и владельцев автостранспорта? отож...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:23

  Slon_Nosov написав:Прохожий

так вот по теме ветки сейчас вообще не о чем говорить... может вы удивите если есть новости?

скинул примет двух квартир с +- нормальной планировкой и уменьшающейся ценой в долларах, так никто и не заметил... наверное не интересно. зато сколько страниц обсуждали автомобильные парковки и владельцев автостранспорта? отож...

мож пропустили в порыве обсуждений самокатов)
сбросьте еще раз если не сложно обсудим
ну реально, без стеба
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:55

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:Прохожий

так вот по теме ветки сейчас вообще не о чем говорить... может вы удивите если есть новости?

скинул примет двух квартир с +- нормальной планировкой и уменьшающейся ценой в долларах, так никто и не заметил... наверное не интересно. зато сколько страниц обсуждали автомобильные парковки и владельцев автостранспорта? отож...

мож пропустили в порыве обсуждений самокатов)
сбросьте еще раз если не сложно обсудим
ну реально, без стеба


кто что скажет?

цена начиналась с 165 000 и еще продается вроде
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =384960958

улетела быстро
https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... 11142.html

цена падала до 130 000, продана пару месяцев назад, но дороже, висела год.
https://domik.ua/nedvizhimost/kiev-prod ... 17165.html

в соседнем доме вообще куча квартир продается, не знаю почему, но висят годами...
с виду не самый худший вариант хотя мопы убитые, как по мне...
https://flatfy.ua/search?currency=USD&g ... ction_id=1

вроде симпатично?
https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... =381884839
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 13 сер, 2021 19:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:21

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Статья про застекленные-расстекленные балконы. Максу понравится.
https://rubryka.com/article/rozsklyty-balkon/

Идея пошла в массы (надеюсь). Хотя, пройдет еще лет 30-50 прежде чем мысль об остеклении балкона или нахлобучивании кондера на фасад будет вызывать у наших сограждан недоумение.

Сейчас делаю квартиру под аренду. Реально видовую, с интересным пейзажем - можно выйти на балкон и залипнуть на 20 минут. Кондер в пределах балкона. Посмотрим, что скажут на это люди.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:22

  Первый написав:
  hume написав:Санденс зашуршал. Сваи завезли уже. Посмотрим как в этот раз пройдет начало строительства. Если не ошибаюсь, то должны были менять проект, так как сократился участок. Посмотрим.

Хелсі сіті льють перший поверх

ужас, 1000 квартир :o
что же там хелси?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:26

  Чукча2 написав:
  Frant написав:Як там злитки срібла і золота?
Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.

Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?
Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???


То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене.
Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)

Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.

Как то будет.

Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит 8)

У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:34

  Vlad442 написав:У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.

почему имеено эта временная граница?
Ромасик
 
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