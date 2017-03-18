Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
uaprofi написав:если сделать нормальную дорогу для самокатов и вело - то конечно на дорогах станет меньше машин, так как люди с машин пересядут постепенно на экотранспорт[/b]
на дорогах города машин станет меньше тогда, когда использование их там станет слишком дорогим а уж куда и на что пересядут их юзеры, на от, или велики - уже не столь важно очень сомневаюсь шо условный уникдима из спального раёна пересядет на самокат - куда он денет свою барсетку?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 сер, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
так вот по теме ветки сейчас вообще не о чем говорить... может вы удивите если есть новости?
скинул примет двух квартир с +- нормальной планировкой и уменьшающейся ценой в долларах, так никто и не заметил... наверное не интересно. зато сколько страниц обсуждали автомобильные парковки и владельцев автостранспорта? отож...
так вот по теме ветки сейчас вообще не о чем говорить... может вы удивите если есть новости?
скинул примет двух квартир с +- нормальной планировкой и уменьшающейся ценой в долларах, так никто и не заметил... наверное не интересно. зато сколько страниц обсуждали автомобильные парковки и владельцев автостранспорта? отож...
мож пропустили в порыве обсуждений самокатов) сбросьте еще раз если не сложно обсудим ну реально, без стеба
так вот по теме ветки сейчас вообще не о чем говорить... может вы удивите если есть новости?
скинул примет двух квартир с +- нормальной планировкой и уменьшающейся ценой в долларах, так никто и не заметил... наверное не интересно. зато сколько страниц обсуждали автомобильные парковки и владельцев автостранспорта? отож...
мож пропустили в порыве обсуждений самокатов) сбросьте еще раз если не сложно обсудим ну реально, без стеба
Frant написав:Як там злитки срібла і золота? Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.
Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти? Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???
То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене. Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)
Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.
Как то будет.
Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит
У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.