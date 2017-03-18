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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:34
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Идея пошла в массы (надеюсь). Хотя, пройдет еще лет 30-50 прежде чем мысль об остеклении балкона или нахлобучивании кондера на фасад будет вызывать у наших сограждан недоумение.
Сейчас делаю квартиру под аренду. Реально видовую, с интересным пейзажем - можно выйти на балкон и залипнуть на 20 минут. Кондер в пределах балкона. Посмотрим, что скажут на это люди.
Надеюсь в Киеве а не в Харькове?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:35
Vlad442 написав: Чукча2 написав: Frant написав:
Як там злитки срібла і золота?
Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.
Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти?
Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???
То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене.
Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)
Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.
Как то будет.
Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит
У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.
в Харькове чем позже покупать тем дешевле будет. Вымирает Харьков.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:40
Ромасик написав: Vlad442 написав:
У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.
почему имеено эта временная граница?
Во-первых это граница - переход то юноши к мужчине, что подразумевает оседлость. Второе, что при проблемах с лендлордм школу менять и переезжать с кучей вещей? Мобильность удел молодых, которые ищут себя.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:40
Vlad442 написав:Сейчас делаю квартиру под аренду. Реально видовую, с интересным пейзажем - можно выйти на балкон и залипнуть на 20 минут. Кондер в пределах балкона. Посмотрим, что скажут на это люди.
в эврике с видом на юго-восток?
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