Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Як там злитки срібла і золота? Цінові хаї вже пройшли, скоро підемо вниз.
Вже купили собі квартирку на виручені від продажу злитків кошти? Чи подібно деяким одеським естетам, все життя в пошуках чогось дешевого і якісного???
То всё копейки на сегодняшний день, уже большая часть продана по хорошей цене. Как инвестиция - не биткоин конечно, но и не гривна, от девала гривны спасла и на том спасибо...мне много от этой жизни не надо)
Квартиры подорожали, но что то надо решать, сын уже взрослый...а жизнь летит как пуля.
Как то будет.
Тяжело самому тянуть, когда нет помощи ...я как тот Serg-ik, всё жду своей удачи, а она не приходит
У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.
в Харькове чем позже покупать тем дешевле будет. Вымирает Харьков.
Vlad442 написав:У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.
почему имеено эта временная граница?
Во-первых это граница - переход то юноши к мужчине, что подразумевает оседлость. Второе, что при проблемах с лендлордм школу менять и переезжать с кучей вещей? Мобильность удел молодых, которые ищут себя.
Vlad442 написав:У меня тоже сын подрос. Зарабатывает нормально, живёт в аренде. Я ему говорю "не покупай, арендуй, пока будущий ребёнок не пойдёт в школу.
почему имеено эта временная граница?
Во-первых это граница - переход то юноши к мужчине, что подразумевает оседлость. Второе, что при проблемах с лендлордм школу менять и переезжать с кучей вещей? Мобильность удел молодых, которые ищут себя.
эээ, от юноши к мужчине - это годам к 18 О школе - дельное замечание. И там же вроде есть некоторые квоты по прописке. А я просто 7 лет ребенку определил как обьязательное время перезда в 2к квартиру. До этого времени можно обойтись 1,5к. Основная причина - необходимо рабочее пространство для ребенка.
так вот по теме ветки сейчас вообще не о чем говорить... может вы удивите если есть новости?
скинул примет двух квартир с +- нормальной планировкой и уменьшающейся ценой в долларах, так никто и не заметил... наверное не интересно. зато сколько страниц обсуждали автомобильные парковки и владельцев автостранспорта? отож...
мож пропустили в порыве обсуждений самокатов) сбросьте еще раз если не сложно обсудим ну реально, без стеба
посмотрел +-2куе в дупе ГС сомнительно планировки с маленькими кухнями ИМХО ремонты во всех вариантах УГ, типа "для себя" особенно су и потолок в последнем варианте доставил) короч как по мне все варианты с ремонтом под демонтаж а в таком случае лучше уж брать голые стены если есть желания можем обсудить каждый вариант Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?