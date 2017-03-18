Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:40

Прохожий написав: [



кто что скажет?



цена начиналась с 165 000 и еще продается вроде

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =384960958



улетела быстро

https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... 11142.html



цена падала до 130 000, продана пару месяцев назад, но дороже, висела год.

https://domik.ua/nedvizhimost/kiev-prod ... 17165.html



в соседнем доме вообще куча квартир продается, не знаю почему, но висят годами...

с виду не самый худший вариант хотя мопы убитые, как по мне...

https://flatfy.ua/search?currency=USD&g ... ction_id=1



вроде симпатично?

https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... =381884839 кто что скажет?цена начиналась с 165 000 и еще продается вродеулетела быстроцена падала до 130 000, продана пару месяцев назад, но дороже, висела год.в соседнем доме вообще куча квартир продается, не знаю почему, но висят годами...с виду не самый худший вариант хотя мопы убитые, как по мне...вроде симпатично?

посмотрел+-2куе в дупе ГСсомнительнопланировки с маленькими кухнямиИМХО ремонты во всех вариантах УГ, типа "для себя"особенно су и потолок в последнем варианте доставил)короч как по мне все варианты с ремонтом под демонтаж а в таком случае лучше уж брать голые стеныесли есть желания можем обсудить каждый вариантЯ так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?[/quote]150, 88 метров, без претензий на эксклюзив, кухня 17, комнаты +- 20.смотрел на оболонских липках в бюджете +-200, ничего не впечатлило, имхо дома аварийные, все в трещинах... парк стоун сильно близко к мосту + жд мост, не подходит. привет рыбальскому!в стране война не закончилась, квартиры по пол ляма покупать могут не только лишь все... для кого то это мелочь... для кого то недостижимая сумма, а кто то с такой суммой просто уедет из страны!я не считаю себя самым хитро сделанным, мне бы скоротать старость лет через 30, наверное...1700 метр - дорого?