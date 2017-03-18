Нет, не в Эврике. Там все гармонично.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:51
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ваще то по старому дпт на верхней части этого участка была школа на 1200 чел со стадионом
я просто буквально на днях был а тгм районе и вроде видел еще развалины цехов патона, вот и удивился
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:54
[quote="5279906:Ромасик"]
Тут не понял. 7 лет ребёнку это минимум 25 папе.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:55
На Березняках, Серафимовича, 19, чешка, 8 этаж, сделали стекляный бортик балкона в своременном стиле (по пояс) и поштукатурили стену. Балкон длиной в 3 комнаты. Очень красиво и свежо выглядит. Все хочу сделать фотку, но нужна норм оптика. Вид на рус.канал и типа фонтаны. Вот так бы все реновировали, старый фонд обрел бы новую жизнь. Ведь особо ресуросв для этого не надо.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:58
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надобранич
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:15
В верхнем и среднем плюс сегменте аренды в Харькове все очень хорошо. Удельное количество молодых айтишников в Харькове зашкаливает (Харьков вторая столица айти), поэтому есть стабильный спрос на аренду красивых квартир. Тестостероны, понты, но арендодателей доходность радует.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:15
По 2куе на героїв Дніпра. Якийсь сюр а не ціни.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:31
Так что, со школой прокинули?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:40
посмотрел
+-2куе в дупе ГС
сомнительно
планировки с маленькими кухнями
ИМХО ремонты во всех вариантах УГ, типа "для себя"
особенно су и потолок в последнем варианте доставил)
короч как по мне все варианты с ремонтом под демонтаж а в таком случае лучше уж брать голые стены
если есть желания можем обсудить каждый вариант
Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?[/quote]
150, 88 метров, без претензий на эксклюзив, кухня 17, комнаты +- 20.
смотрел на оболонских липках в бюджете +-200, ничего не впечатлило, имхо дома аварийные, все в трещинах... парк стоун сильно близко к мосту + жд мост, не подходит. привет рыбальскому!
в стране война не закончилась, квартиры по пол ляма покупать могут не только лишь все... для кого то это мелочь... для кого то недостижимая сумма, а кто то с такой суммой просто уедет из страны!
я не считаю себя самым хитро сделанным, мне бы скоротать старость лет через 30, наверное...
1700 метр - дорого?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 13 сер, 2021 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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