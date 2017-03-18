airmax78 написав:
Так что, со школой прокинули?
там будет коворкинг и школа кодеров в составе ЖК
Украине нужно много гребцов на галеры, это наша "нефть и газ")
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:40
там будет коворкинг и школа кодеров в составе ЖК
Украине нужно много гребцов на галеры, это наша "нефть и газ")
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:55
150, 88 метров, без претензий на эксклюзив, кухня 17, комнаты +- 20.
смотрел на оболонских липках в бюджете +-200, ничего не впечатлило, имхо дома аварийные, все в трещинах... парк стоун сильно близко к мосту + жд мост, не подходит. привет рыбальскому!
в стране война не закончилась, квартиры по пол ляма покупать могут не только лишь все... для кого то это мелочь... для кого то недостижимая сумма, а кто то с такой суммой просто уедет из страны!
я не считаю себя самым хитро сделанным, мне бы скоротать старость лет через 30, наверное...
1700 метр - дорого?[/quote]
ИМХО лучше кухню 20 а комнаты по 17 ну то такэ)
но 150 за 88м2 на ГС...ПА1700, не видел состояние квартиры
дорого? хз
вот Пифия прикупила на Минской 2к за 200 в 12м...но там годовые бонусы в панамеру в фуле...
а ведь еще недавно(в 15м) можно было взять на котловане РТ ПА1250, ТТ в 18м ПА1500...
про жемчужину38 вообще молчу...
куда катится этот мир?
жду парапланирования к уровням котлована РТ ПА1250...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:04
Прохожий
признаюсь на эту квартиру убил почти пол года... цена крутилась вокруг 130 000, но
не хотели второго собственника привозить на сделку. типа по доверенности предлагали.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:13
ИМХО ремонт под демонтаж
но если нравицца то норм)
в принципе продажа по доверенности имеет право на существование, но там должна быть понятная ситуация
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