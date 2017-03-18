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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8307830883098310

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:40

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:ділянку кана розділили навпіл. На луні видно що будуть різні ЖК


ваще то по старому дпт на верхней части этого участка была школа на 1200 чел со стадионом
я просто буквально на днях был а тгм районе и вроде видел еще развалины цехов патона, вот и удивился

Так что, со школой прокинули?

там будет коворкинг и школа кодеров в составе ЖК
Украине нужно много гребцов на галеры, это наша "нефть и газ")
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:55

  Slon_Nosov написав:
  Прохожий написав:[

кто что скажет?

цена начиналась с 165 000 и еще продается вроде
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =384960958

улетела быстро
https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... 11142.html

цена падала до 130 000, продана пару месяцев назад, но дороже, висела год.
https://domik.ua/nedvizhimost/kiev-prod ... 17165.html

в соседнем доме вообще куча квартир продается, не знаю почему, но висят годами...
с виду не самый худший вариант хотя мопы убитые, как по мне...
https://flatfy.ua/search?currency=USD&g ... ction_id=1

вроде симпатично?
https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... =381884839

посмотрел
+-2куе в дупе ГС
сомнительно
планировки с маленькими кухнями
ИМХО ремонты во всех вариантах УГ, типа "для себя"
особенно су и потолок в последнем варианте доставил)
короч как по мне все варианты с ремонтом под демонтаж а в таком случае лучше уж брать голые стены
если есть желания можем обсудить каждый вариант
Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?


150, 88 метров, без претензий на эксклюзив, кухня 17, комнаты +- 20.
смотрел на оболонских липках в бюджете +-200, ничего не впечатлило, имхо дома аварийные, все в трещинах... парк стоун сильно близко к мосту + жд мост, не подходит. привет рыбальскому!
в стране война не закончилась, квартиры по пол ляма покупать могут не только лишь все... для кого то это мелочь... для кого то недостижимая сумма, а кто то с такой суммой просто уедет из страны!
я не считаю себя самым хитро сделанным, мне бы скоротать старость лет через 30, наверное...
1700 метр - дорого?[/quote]



ИМХО лучше кухню 20 а комнаты по 17 ну то такэ)
но 150 за 88м2 на ГС...ПА1700, не видел состояние квартиры
дорого? хз
вот Пифия прикупила на Минской 2к за 200 в 12м...но там годовые бонусы в панамеру в фуле...

а ведь еще недавно(в 15м) можно было взять на котловане РТ ПА1250, ТТ в 18м ПА1500...
про жемчужину38 вообще молчу...
куда катится этот мир?

жду парапланирования к уровням котлована РТ ПА1250...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:04

Прохожий
признаюсь на эту квартиру убил почти пол года... цена крутилась вокруг 130 000, но
не хотели второго собственника привозить на сделку. типа по доверенности предлагали.

https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... =383701256
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:13

  Slon_Nosov написав:Прохожий
признаюсь на эту квартиру убил почти пол года... цена крутилась вокруг 130 000, но
не хотели второго собственника привозить на сделку. типа по доверенности предлагали.

https://dom.ria.com/v2/uk/realty-prodaj ... =383701256

ИМХО ремонт под демонтаж
но если нравицца то норм)

в принципе продажа по доверенности имеет право на существование, но там должна быть понятная ситуация
Прохожий
 
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  #<1 ... 8307830883098310
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