airmax78 написав:
Так что, со школой прокинули?
там будет коворкинг и школа кодеров в составе ЖК
Украине нужно много гребцов на галеры, это наша "нефть и газ")
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:40
там будет коворкинг и школа кодеров в составе ЖК
Украине нужно много гребцов на галеры, это наша "нефть и газ")
Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:55
150, 88 метров, без претензий на эксклюзив, кухня 17, комнаты +- 20.
смотрел на оболонских липках в бюджете +-200, ничего не впечатлило, имхо дома аварийные, все в трещинах... парк стоун сильно близко к мосту + жд мост, не подходит. привет рыбальскому!
в стране война не закончилась, квартиры по пол ляма покупать могут не только лишь все... для кого то это мелочь... для кого то недостижимая сумма, а кто то с такой суммой просто уедет из страны!
я не считаю себя самым хитро сделанным, мне бы скоротать старость лет через 30, наверное...
1700 метр - дорого?[/quote]
ИМХО лучше кухню 20 а комнаты по 17 ну то такэ)
но 150 за 88м2 на ГС...ПА1700, не видел состояние квартиры
дорого? хз
вот Пифия прикупила на Минской 2к за 200 в 12м...но там годовые бонусы в панамеру в фуле...
а ведь еще недавно(в 15м) можно было взять на котловане РТ ПА1250, ТТ в 18м ПА1500...
про жемчужину38 вообще молчу...
куда катится этот мир?
жду парапланирования к уровням котлована РТ ПА1250...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:04
Прохожий
признаюсь на эту квартиру убил почти пол года... цена крутилась вокруг 130 000, но
не хотели второго собственника привозить на сделку. типа по доверенности предлагали.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:13
ИМХО ремонт под демонтаж
но если нравицца то норм)
в принципе продажа по доверенности имеет право на существование, но там должна быть понятная ситуация
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вітаю усіх) Зібрала інформацію про акції забудовників цього місяця, порівняла з цінами інших черг (де були). Сподіваюся буде цікаво, пишіть які огляди вам були б корисні:
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:49
квартиры ж это не колбаса, 6% скидки при 100% может (спонукати) оплатить 100%, но никак покупать именно эту кв.
Наверное, под конец статьи уже устали и не расшифровали цены КТ. А все хотел посмотреть, к чему применяется скидка 20%, и почему такая щедрая акция никак не закончится Хотя цены уже на луне посмотрел, но слишком большой расброс 1500-2400.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:07
Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
розрахунок для Сержика:
актив А
50Куе, на депозитах 3%, інфляція долара 5%, тобто реальний ріст -2%, що є мінус 1Куе купівельної здатності.
актив В
нерухоість в провінції на 20Куе,
ріст в 10%, мінус 5% інфляції, ітого +5% реальних, тобто плюс 1уе
Ітого -1куе+1куе=0
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