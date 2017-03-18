Себестоимость строительства жилья немного поднимется из-за повышения тарифов жд и выравнивания тарифов между классами грузов(внеклассные грузы по цене 1-ого тарифного класса).
По законопроекту 5600 поднимается пошлина на выбросы СО2 с 10 до 30 грн/т. Это немного повысит себестоимость стали и цемента.
Лет через 10, глядя на ЕС, углеродные пошлины будут составлять существенную часть в стоимости строительства новых и эксплуатации старых квартир (из-за газового централизованного отопления). Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами. Доля безуглеродной электроэнергетики Украины уже сейчас составляет 69% (У Франции уже в 2020 - 90%).
См. долю АЭС + ГЭС + ВИЭ