RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8308830983108311

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня есть еще пару мыслей.
Себестоимость строительства жилья немного поднимется из-за повышения тарифов жд и выравнивания тарифов между классами грузов(внеклассные грузы по цене 1-ого тарифного класса).
По законопроекту 5600 поднимается пошлина на выбросы СО2 с 10 до 30 грн/т. Это немного повысит себестоимость стали и цемента.

Лет через 10, глядя на ЕС, углеродные пошлины будут составлять существенную часть в стоимости строительства новых и эксплуатации старых квартир (из-за газового централизованного отопления). Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами. Доля безуглеродной электроэнергетики Украины уже сейчас составляет 69% (У Франции уже в 2020 - 90%).
См. долю АЭС + ГЭС + ВИЭ
https://elektrovesti.net/76767_ukraina- ... rgii-na-62
Denik
 
Повідомлень: 646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 07:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Denik написав:Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами
кондиционеры для отопления с успехом ставятся и в старые дома.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8271
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:У меня есть еще пару мыслей.
Себестоимость строительства жилья немного поднимется из-за повышения тарифов жд и выравнивания тарифов между классами грузов(внеклассные грузы по цене 1-ого тарифного класса).
По законопроекту 5600 поднимается пошлина на выбросы СО2 с 10 до 30 грн/т. Это немного повысит себестоимость стали и цемента.

Лет через 10, глядя на ЕС, углеродные пошлины будут составлять существенную часть в стоимости строительства новых и эксплуатации старых квартир (из-за газового централизованного отопления). Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами. Доля безуглеродной электроэнергетики Украины уже сейчас составляет 69% (У Франции уже в 2020 - 90%).
См. долю АЭС + ГЭС + ВИЭ
https://elektrovesti.net/76767_ukraina- ... rgii-na-62
кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн
но мыслите вы в правильном направлении
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9558
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:13

  vitaliian написав:
  Denik написав:Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами
кондиционеры для отопления с успехом ставятся и в старые дома.

непонятно какой вывод делается - новые дома позволяют экономить или электрикой дешевле? Или лобби закона 5600?
Ромасик
 
Повідомлень: 2548
З нами з: 30.03.15
Подякував: 509 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:кондиционеры для отопления с успехом ставятся и в старые дома.

В старых домах - большая морока поставить счетчики на отопление или отключиться от него.
  kingkongovets написав:кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн
но мыслите вы в правильном направлении

Это только Ваше мнение. У меня они окупились несколько раз с 2013 года.
  Ромасик написав:непонятно какой вывод делается - новые дома позволяют экономить или электрикой дешевле? Или лобби закона 5600?

Вывода 2:
Новая стройка будет становиться дороже по объективным причинам.
Новые дома позволяют экономить на отоплении. В т.ч. тз-за минимизации углеродного налога в будущем.
Denik
 
Повідомлень: 646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:Это только Ваше мнение. У меня они окупились несколько раз с 2013 года.
да, это мое мнение, основанное на опыте использования практически всех доступных способов электроотопления на всех моих объектах и кстати тоже с осени 13го
самый простой и доступный -обычные электробатареи украинского производства, наиболее эффективный - комбинация электрокотла и теплых водяных полов
причем как в старых домах, так и в новых
вы что еще кроме кондиционеров сами пробовали?
имхо они годятся лишь для того, шоп быстро нагнать теплого воздуха в остывшее помещение
ну и не стоить забывать, что тарифы эл/эн в жилой недвиге все равно станут рыночными и достигнут уровня нежилого
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9558
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:да, это мое мнение, основанное на опыте использования практически всех доступных способов электроотопления на всех моих объектах и кстати тоже с осени 13го
самый простой и доступный -обычные электробатареи украинского производства, наиболее эффективный - комбинация электрокотла и теплых водяных полов
причем как в старых домах, так и в новых

Бытовой кондиционер имеет COP около 2,5 в отличие от 1 ц выше приведенного выше.

  kingkongovets написав:вы что еще кроме кондиционеров сами пробовали?
имхо они годятся лишь для того, шоп быстро нагнать теплого воздуха в остывшее помещение

Пробовал обычные электронагреватели при температуре менее -10.

  kingkongovets написав:ну и не стоить забывать, что тарифы эл/эн в жилой недвиге все равно станут рыночными и достигнут уровня нежилого

Из-за "полезных идиотов" немцев, которые с АЭС переходят на газ и уголь вместо ВИЭ, газ еще долго будет стоить дороже электричества с теплонасосом.
Denik
 
Повідомлень: 646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Denik написав:Из-за "полезных идиотов" немцев, которые с АЭС переходят на газ и уголь вместо ВИЭ, газ еще долго будет стоить дороже электричества с теплонасосом.

ну уж точно не украинцам называть немцев «полезными идиотами»)
маемо шо маемо, рекомендую вместо «обычных нагревателей» попробовать электробатареи с тенами, они есть и програмируемые, но проще поставить смарт-розетки и управлять ими дистанционно, а при необходимости подтапливать кондеем
а вообще в новых объектах электрокотел из э маст, но об этом надо думать заранее
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9558
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

одесса)
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9558
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8308830983108311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2123, 2124, 2125
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21249 3810517
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 08:52
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266242
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48766
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.