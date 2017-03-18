Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У меня есть еще пару мыслей. Себестоимость строительства жилья немного поднимется из-за повышения тарифов жд и выравнивания тарифов между классами грузов(внеклассные грузы по цене 1-ого тарифного класса). По законопроекту 5600 поднимается пошлина на выбросы СО2 с 10 до 30 грн/т. Это немного повысит себестоимость стали и цемента.
Лет через 10, глядя на ЕС, углеродные пошлины будут составлять существенную часть в стоимости строительства новых и эксплуатации старых квартир (из-за газового централизованного отопления). Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами. Доля безуглеродной электроэнергетики Украины уже сейчас составляет 69% (У Франции уже в 2020 - 90%). См. долю АЭС + ГЭС + ВИЭ https://elektrovesti.net/76767_ukraina- ... rgii-na-62
Denik написав:У меня есть еще пару мыслей. Себестоимость строительства жилья немного поднимется из-за повышения тарифов жд и выравнивания тарифов между классами грузов(внеклассные грузы по цене 1-ого тарифного класса). По законопроекту 5600 поднимается пошлина на выбросы СО2 с 10 до 30 грн/т. Это немного повысит себестоимость стали и цемента.
Лет через 10, глядя на ЕС, углеродные пошлины будут составлять существенную часть в стоимости строительства новых и эксплуатации старых квартир (из-за газового централизованного отопления). Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами. Доля безуглеродной электроэнергетики Украины уже сейчас составляет 69% (У Франции уже в 2020 - 90%). См. долю АЭС + ГЭС + ВИЭ https://elektrovesti.net/76767_ukraina- ... rgii-na-62
кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн но мыслите вы в правильном направлении
Denik написав:Это только Ваше мнение. У меня они окупились несколько раз с 2013 года.
да, это мое мнение, основанное на опыте использования практически всех доступных способов электроотопления на всех моих объектах и кстати тоже с осени 13го самый простой и доступный -обычные электробатареи украинского производства, наиболее эффективный - комбинация электрокотла и теплых водяных полов причем как в старых домах, так и в новых вы что еще кроме кондиционеров сами пробовали? имхо они годятся лишь для того, шоп быстро нагнать теплого воздуха в остывшее помещение ну и не стоить забывать, что тарифы эл/эн в жилой недвиге все равно станут рыночными и достигнут уровня нежилого
kingkongovets написав:да, это мое мнение, основанное на опыте использования практически всех доступных способов электроотопления на всех моих объектах и кстати тоже с осени 13го самый простой и доступный -обычные электробатареи украинского производства, наиболее эффективный - комбинация электрокотла и теплых водяных полов причем как в старых домах, так и в новых
Бытовой кондиционер имеет COP около 2,5 в отличие от 1 ц выше приведенного выше.
kingkongovets написав:вы что еще кроме кондиционеров сами пробовали? имхо они годятся лишь для того, шоп быстро нагнать теплого воздуха в остывшее помещение
Пробовал обычные электронагреватели при температуре менее -10.
kingkongovets написав:ну и не стоить забывать, что тарифы эл/эн в жилой недвиге все равно станут рыночными и достигнут уровня нежилого
Из-за "полезных идиотов" немцев, которые с АЭС переходят на газ и уголь вместо ВИЭ, газ еще долго будет стоить дороже электричества с теплонасосом.
Denik написав:Из-за "полезных идиотов" немцев, которые с АЭС переходят на газ и уголь вместо ВИЭ, газ еще долго будет стоить дороже электричества с теплонасосом.
ну уж точно не украинцам называть немцев «полезными идиотами») маемо шо маемо, рекомендую вместо «обычных нагревателей» попробовать электробатареи с тенами, они есть и програмируемые, но проще поставить смарт-розетки и управлять ими дистанционно, а при необходимости подтапливать кондеем а вообще в новых объектах электрокотел из э маст, но об этом надо думать заранее