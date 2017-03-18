Додано: Суб 14 сер, 2021 12:04

Успіх написав: vitaliian написав: Ничего никуда не прячется Ничего никуда не прячется

Тобто, претензій/рахунків не вставляють Вам за те, що Ви "грієтесь" від залишених труб ЦО? Тобто, претензій/рахунків не вставляють Вам за те, що Ви "грієтесь" від залишених труб ЦО?

я ж написал платёжка за цо остаётся примерно 10% от того что платилось до автономки типа "за обслуживание" и она останется даже если цо отрежут все, потому что через теплопункт того дома идёт труба отопления на садик. Или надо решать этот вопрос через суд, на что собрать деньги будет нереально. Так же нереально там создать осбб, перед жэком долги свыше 100 тыс поэтому его услуги существуют только на бумаге. Кроме всего особо дерзкие жильцы начали ставить замки на паркоместа, полицию вызывали а толку ноль. Земля колхозная идти в суд некому.