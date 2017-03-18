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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:34
Успіх написав:
Але, це буде не скоро, - так як хто захоче втрачати туєву хучу грошей, на постачанні тепла до вашої оселі, по конячому прайсу?)))
отец отрезает цо в хруще. Прайс 17к грн под ключ. в него входят проект, керамические обогреватели, отдельная проводка под них и слесарь с болгаркой. Фирмы крышуются местными чиновниками. Думаю процесс пойдёт, не переживайте, чиновнику свой карман дороже тем прибыль какой то тэц. Из смешного платёжка за цо остаётся, примерно 10% от прежних сумм "за обслуживание", причём в парадных отопления нет.
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vitaliian
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:41
vitaliian написав:
отец отрезает цо в хруще
Так, наче, має бути згода 60% мешканців будинку, ні?
А труби/перемички, що йшуть до сусідів - ховаєте в стіну, чи одягаєте чохли?
Але, наче, на таке теж мали нараховувати щось 10% - типу за віддачу тепла з тих труб?
Ні?
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:48
kingkongovets написав:
одесса)
на великах можно.
Мне сегодня водитель автобуса с пеною рта доказывал, что я на красном участке велополосы должен спешиваться, иначе он не обязан меня пропускать, поворачивая вправо.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:49
Успіх написав:
Так, наче, має бути згода 60% мешканців будинку, ні?
А труби/перемички, що йшуть до сусідів - ховаєте в стіну, чи одягаєте чохли?
Але, наче, на таке теж мали нараховувати щось 10% - типу за віддачу тепла з тих труб?
Ні?
согласия не нужно (или его подделывают я хз). Ничего никуда не прячется, на доме теплосчётчик, тэц раскидывает потребление на оставшихся абонентов добавляя 10% на всех остальных. Интересно что полностью дом отключить не могут, от него идёт труба на обогрев коммунального детского сада. Поскольку отец управдом, знаю реалии хрущей из первых уст. На уборку 10грн в месяц сдаёт примерно половина жителей, остальным дорого, или есть претензии. Скинуться на что то более существенное равносильно полёту на луну.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 14 сер, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:54
vitaliian написав:
Ничего никуда не прячется
Тобто, претензій/рахунків не вставляють Вам за те, що Ви "грієтесь" від залишених труб ЦО?
Бо, просто знаю, що одні колись так від'єднались, то їм нараховували щось 10%(чи щось типу того), за "гріття від труб".
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:55
Ромасик написав:
Мне сегодня водитель автобуса с пеною рта доказывал, что я на красном участке велополосы должен спешиваться, иначе он не обязан меня пропускать, поворачивая вправо.
рома, ты дурак
открой пдд хоть
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Додано: Суб 14 сер, 2021 12:03
Denik написав: kingkongovets написав:
кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн
но мыслите вы в правильном направлении
Это только Ваше мнение. У меня они окупились несколько раз с 2013 года.
Ромасик написав:
непонятно какой вывод делается - новые дома позволяют экономить или электрикой дешевле? Или лобби закона 5600?
Вывода 2:
Новая стройка будет становиться дороже по объективным причинам.
Новые дома позволяют экономить на отоплении. В т.ч. тз-за минимизации углеродного налога в будущем.
хорошо бы увидеть расчеты, а не мнения.
1Гкал ЦО стоила вроде 1654 грн. 1МВт электрики 1680 грн. 1Гкал=1,16Мвт=1948 грн. Т.е. ЦО в общем-то дешевле чем электрообгерватели прямого нагрева.
У кондицинеров КПД вроде как выше на небольшой разнице температур. Но, стоимость самого кондиционера и ТО.
Новая стройка будет становится дороже, но углеродный налог это не главная причина.
10/30 грн/кг карбона - это сколько МВт экономии? Может просто фильтра надо поставить?
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Додано: Суб 14 сер, 2021 12:04
Успіх написав: vitaliian написав:
Ничего никуда не прячется
Тобто, претензій/рахунків не вставляють Вам за те, що Ви "грієтесь" від залишених труб ЦО?
я ж написал платёжка за цо остаётся примерно 10% от того что платилось до автономки типа "за обслуживание" и она останется даже если цо отрежут все, потому что через теплопункт того дома идёт труба отопления на садик. Или надо решать этот вопрос через суд, на что собрать деньги будет нереально. Так же нереально там создать осбб, перед жэком долги свыше 100 тыс поэтому его услуги существуют только на бумаге. Кроме всего особо дерзкие жильцы начали ставить замки на паркоместа, полицию вызывали а толку ноль. Земля колхозная идти в суд некому.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 12:05
kingkongovets написав: Ромасик написав:
Мне сегодня водитель автобуса с пеною рта доказывал, что я на красном участке велополосы должен спешиваться, иначе он не обязан меня пропускать, поворачивая вправо.
рома, ты дурак
открой пдд хоть
зы: а потом они говорят «не давай советов, о которых тебя не просят», мда
открывал, п.16.2
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Додано: Суб 14 сер, 2021 12:10
vitaliian написав: Успіх написав:
Але, це буде не скоро, - так як хто захоче втрачати туєву хучу грошей, на постачанні тепла до вашої оселі, по конячому прайсу?)))
отец отрезает цо в хруще. Прайс 17к грн под ключ. в него входят проект, керамические обогреватели, отдельная проводка под них и слесарь с болгаркой.
Вот люблю я читать vitaliian
. Всегда бедный, всегда несчастный, денег не хватает
Отцу субсидию не дают, потому что некий родственник прописан
Но всегда есть лишние 17 кило бумаги на какую-то левую авантюру, учитывая, что от центрального отопления сейчас запрещено отрезаться единолично, только всем домом
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pesikot
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