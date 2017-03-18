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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8311831283138314>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:Мне сегодня водитель автобуса с пеною рта доказывал, что я на красном участке велополосы должен спешиваться, иначе он не обязан меня пропускать, поворачивая вправо. :evil:

рома, ты дурак
открой пдд хоть

зы: а потом они говорят «не давай советов, о которых тебя не просят», мда

открывал, п.16.2
и где там слово «велодорожка»?

6.5.
Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

учись, студент
на этом с тобой все
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:15

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Ничего никуда не прячется

Тобто, претензій/рахунків не вставляють Вам за те, що Ви "грієтесь" від залишених труб ЦО?
Бо, просто знаю, що одні колись так від'єднались, то їм нараховували щось 10%(чи щось типу того), за "гріття від труб".

это называется отопление МОПов :D
10% не могут взять с потолка должен быть проект/расчет. А рассчитать это сложно без взяток, поскольку по умолчанию за отопление раскидывается по квадратным метрам. И пох сколько вы там тепла используете, утепленный ли у вас квартиры и закрыты ли окна зимой.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:17

  Ромасик написав:Мне сегодня водитель автобуса с пеною рта доказывал, что я на красном участке велополосы должен спешиваться, иначе он не обязан меня пропускать, поворачивая вправо. :evil:

Да, ты должен спешится
Потому что, там уже пешеходный переход, а не велосипедный переезд
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:10% не могут взять с потолка
10% это примерная цифра, для понимания порядка цен, точная цифра в платёжках.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:27

  kingkongovets написав:и где там слово «велодорожка»?

6.5.
Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

учись, студент
на этом с тобой все
велосипедная дорожка — выполненная в пределах дороги или вне ее дорожка с покрытием, предназначенная для движения на велосипедах и обозначенная дорожным знаком 4.12
учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко.
И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:29

  pesikot написав:
  Ромасик написав:Мне сегодня водитель автобуса с пеною рта доказывал, что я на красном участке велополосы должен спешиваться, иначе он не обязан меня пропускать, поворачивая вправо. :evil:

Да, ты должен спешится
Потому что, там уже пешеходный переход, а не велосипедный переезд

там КРАСНАЯ полоса паралельно зебре. Но честно говоря справа от зебры, а не как на фото.Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 14 сер, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:38

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:10% не могут взять с потолка
10% это примерная цифра, для понимания порядка цен, точная цифра в платёжках.

это понятно, я не понял, какая формула расчета? Тут же если стоит домовой счетчик, то платишь либо ты, либо твой сосед. Ахметке всеравно кто, он берет по домовому счетчику. А сосед скажет схули я должен платить за соседа? У меня по постановлению Кабмина платится за кв.м. отапливаемой площади. Это в общем-то главная проблема, почему отказаться от ЦО можно только всем домом. А вы говорите что-то противоречащее этому.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))

Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки...
(і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:44

  Ромасик написав:А вы говорите что-то противоречащее этому.
когда будут на руках документы я вам могу скинуть в личку, факт остается фактом, платишь 17к и тебя отрезают от цо. Работает как налаженный бизнес.
  Успіх написав:(і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду
один циркуляционный насос мне накручивает 60квт в мес.
  Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))
хрущ это редкостный гемор из-за очень разных слоёв населения, от неплатежеспособных должников до наглецов с 2мя машинами занимающими место на газонах и проездах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 сер, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:47

  Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))

Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки...
(і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)

підтверджую 20-30%. Єдине, що ви можете не відкривати взимку вікна і зробити -40%. І не лише ІО, а і ЦО в квартирним лічильником. В принципі всі новобуди його або мають, або є можливість встановити. Але економія 500 грн в міс на 1к квартиру - не великий довод, в сторону переплатити за 1к новобуд х2 хрущівки.
Ромасик
 
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