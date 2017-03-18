Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тобто, претензій/рахунків не вставляють Вам за те, що Ви "грієтесь" від залишених труб ЦО? Бо, просто знаю, що одні колись так від'єднались, то їм нараховували щось 10%(чи щось типу того), за "гріття від труб".
это называется отопление МОПов 10% не могут взять с потолка должен быть проект/расчет. А рассчитать это сложно без взяток, поскольку по умолчанию за отопление раскидывается по квадратным метрам. И пох сколько вы там тепла используете, утепленный ли у вас квартиры и закрыты ли окна зимой.
kingkongovets написав:и где там слово «велодорожка»?
6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.
учись, студент на этом с тобой все
велосипедная дорожка — выполненная в пределах дороги или вне ее дорожка с покрытием, предназначенная для движения на велосипедах и обозначенная дорожным знаком 4.12 учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко. И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?
10% это примерная цифра, для понимания порядка цен, точная цифра в платёжках.
это понятно, я не понял, какая формула расчета? Тут же если стоит домовой счетчик, то платишь либо ты, либо твой сосед. Ахметке всеравно кто, он берет по домовому счетчику. А сосед скажет схули я должен платить за соседа? У меня по постановлению Кабмина платится за кв.м. отапливаемой площади. Это в общем-то главная проблема, почему отказаться от ЦО можно только всем домом. А вы говорите что-то противоречащее этому.
Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))
Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки... (і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)
Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))
Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки... (і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)
підтверджую 20-30%. Єдине, що ви можете не відкривати взимку вікна і зробити -40%. І не лише ІО, а і ЦО в квартирним лічильником. В принципі всі новобуди його або мають, або є можливість встановити. Але економія 500 грн в міс на 1к квартиру - не великий довод, в сторону переплатити за 1к новобуд х2 хрущівки.