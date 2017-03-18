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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8311831283138314

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:49

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:и где там слово «велодорожка»?

6.5.
Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

учись, студент
на этом с тобой все
велосипедная дорожка — выполненная в пределах дороги или вне ее дорожка с покрытием, предназначенная для движения на велосипедах и обозначенная дорожным знаком 4.12
учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко.
И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?Зображення

Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу!
Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру!
Може то таке тільки в КиЙові? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:50

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:А вы говорите что-то противоречащее этому.
когда будут на руках документы я вам могу скинуть в личку, факт остается фактом, платишь 17к и тебя отрезают от цо. Работает как налаженный бизнес.

да, факт интересный, и за взятку вполне верю. Документы не обязательно, можно и на пальцах потом)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:57

  Успіх написав:Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу!
Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру!
Може то таке тільки в КиЙові? :mrgreen:

Зображення
по хорошему так и должно быть, чтобы разные "учителя" видели, что это часть дороги. Дорога к ботсаду, Киеву.
Ромасик
 
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