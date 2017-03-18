Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:и где там слово «велодорожка»?
6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.
учись, студент на этом с тобой все
велосипедная дорожка — выполненная в пределах дороги или вне ее дорожка с покрытием, предназначенная для движения на велосипедах и обозначенная дорожным знаком 4.12 учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко. И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?
Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу! Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру! Може то таке тільки в КиЙові?