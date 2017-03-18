Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:и где там слово «велодорожка»?
6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.
учись, студент на этом с тобой все
велосипедная дорожка — выполненная в пределах дороги или вне ее дорожка с покрытием, предназначенная для движения на велосипедах и обозначенная дорожным знаком 4.12 учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко. И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?
Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу! Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру! Може то таке тільки в КиЙові?
Ромасик написав:учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко. И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?
Таки зачем ты вытащил картинку из ПДД, где таки-да, надо пропускать велосипедиста
Когда, в реальности
Ромасик написав:там КРАСНАЯ полоса паралельно зебре. Но честно говоря справа от зебры, а не как на фото.
Велосипедная дорожка НЕ часть проезжей части, за пешеходным переходом. Вот тут уже надо спешится Или ты из секты "какая разница" ?
vitaliian написав:хрущ это редкостный гемор из-за очень разных слоёв населения, от неплатежеспособных должников до наглецов с 2мя машинами занимающими место на газонах и проездах
Та такі є і в новобудах)) - просто значно менший відсоток, - але є!
Ромасик написав:Але економія 500 грн в міс на 1к квартиру - не великий довод, в сторону переплатити за 1к новобуд х2 хрущівки.
Так, просто, якщо всі дрібні переваги зібрати до купи, то таки новобуд "приємніший" для проживання в ньому)) А переваги наступні: ✓20-30% менше за опалення ✓менталітет трохи кращий ✓платоспроможність краща ✓всі комунікації нові(а це ЖИРНЮЧИЙ плюс, так як в старому фонді ще фіг зберете кошти на оновлення комунікацій) ✓майданчики(але в нас тепер, майже у кожному "старому" дворі поставлені нові дит.майданчики/качельки) ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Як ще щось пропустив, то доповніть))
Прохожий написав:[ если есть желания можем обсудить каждый вариант Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?
Вот не могу понять я этот новострой. Сам он нормальный, но вокруг это сомнительное окружение + дорога прям под домом. Почему за эти деньги не взять в Оазисе со всеми плюшками рядом. Набережная, парк, однородная застройка, и это все отсечено от бабушатников дорогой
Востаннє редагувалось hume в Суб 14 сер, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
"приватизировали" чердак и достроили мансарду интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
Вопрос к сообществу:
Вы бы приватизировали чердак над такой квартирой?
Я бы - да. Во-первых, площадь. Для гардеробной, тренажёрной комнаты, зимнего сада и т.д. Во-вторых - чтобы никто из посторонних сквоттеров ничего не надстроил над моей квартирой пару этажей, как, например, на Институтской 15/5.
При этом, я бы ни на сантиметр не изменил внешний вид и контуры крыши.
Кто-то имеет опыт приватизвации?
Востаннє редагувалось artlife в Суб 14 сер, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))
Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки... (і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)
Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))
Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки... (і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)
Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
Виклик майстра додому, або викидати і купляти новий. Але тоді вже можна собі вибирати між газ-котлом і ел-котлом. Хоч, можна і вже замінити на ел.котел - але навіщо, якщо той ще працює))
п.с. І в газ-котлі є відсікач/запобіжник - раптом "щось" - він спрацює ТОЧНО!