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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8312831383148315>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:49

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:и где там слово «велодорожка»?

6.5.
Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

учись, студент
на этом с тобой все
велосипедная дорожка — выполненная в пределах дороги или вне ее дорожка с покрытием, предназначенная для движения на велосипедах и обозначенная дорожным знаком 4.12
учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко.
И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?Зображення

Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу!
Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру!
Може то таке тільки в КиЙові? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:50

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:А вы говорите что-то противоречащее этому.
когда будут на руках документы я вам могу скинуть в личку, факт остается фактом, платишь 17к и тебя отрезают от цо. Работает как налаженный бизнес.

да, факт интересный, и за взятку вполне верю. Документы не обязательно, можно и на пальцах потом)
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:57

  Успіх написав:Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу!
Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру!
Може то таке тільки в КиЙові? :mrgreen:

Зображення
по хорошему так и должно быть, чтобы разные "учителя" видели, что это часть дороги. Дорога к ботсаду, Киеву.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:05

  Ромасик написав:учитель, это было на перекрестке Ахматовой/Григоренко.
И п.6.5. не подразумевает спешивание, а конкретно уступить дорогу. Но я не знаю, где в Киеве есть велодорожки вне перекрестков. Заезд во двор возможно?Зображення

Таки зачем ты вытащил картинку из ПДД, где таки-да, надо пропускать велосипедиста

Когда, в реальности
  Ромасик написав:там КРАСНАЯ полоса паралельно зебре. Но честно говоря справа от зебры, а не как на фото.Зображення


Велосипедная дорожка НЕ часть проезжей части, за пешеходным переходом. Вот тут уже надо спешится
Или ты из секты "какая разница" ?
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:хрущ это редкостный гемор из-за очень разных слоёв населения, от неплатежеспособных должников до наглецов с 2мя машинами занимающими место на газонах и проездах

Та такі є і в новобудах)) - просто значно менший відсоток, - але є!
  Ромасик написав:Але економія 500 грн в міс на 1к квартиру - не великий довод, в сторону переплатити за 1к новобуд х2 хрущівки.

Так, просто, якщо всі дрібні переваги зібрати до купи, то таки новобуд "приємніший" для проживання в ньому))
А переваги наступні:
✓20-30% менше за опалення
✓менталітет трохи кращий
✓платоспроможність краща
✓всі комунікації нові(а це ЖИРНЮЧИЙ плюс, так як в старому фонді ще фіг зберете кошти на оновлення комунікацій)
✓майданчики(але в нас тепер, майже у кожному "старому" дворі поставлені нові дит.майданчики/качельки)
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Як ще щось пропустив, то доповніть))
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:45

  Прохожий написав:[
если есть желания можем обсудить каждый вариант
Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?

Вот не могу понять я этот новострой. Сам он нормальный, но вокруг это сомнительное окружение + дорога прям под домом. Почему за эти деньги не взять в Оазисе со всеми плюшками рядом. Набережная, парк, однородная застройка, и это все отсечено от бабушатников дорогой
Востаннє редагувалось hume в Суб 14 сер, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:одесса)
Зображення

Электродискриминация. Моноколеса можно было бы исключить: нет более беззащитного существа на дороге чем моноколесник. На скорости более 30 км/ч моноколесник разговаривает с Богом.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:47

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?

"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже

Вопрос к сообществу:

Вы бы приватизировали чердак над такой квартирой?

Я бы - да. Во-первых, площадь. Для гардеробной, тренажёрной комнаты, зимнего сада и т.д. Во-вторых - чтобы никто из посторонних сквоттеров ничего не надстроил над моей квартирой пару этажей, как, например, на Институтской 15/5.

При этом, я бы ни на сантиметр не изменил внешний вид и контуры крыши.

Кто-то имеет опыт приватизвации?
Востаннє редагувалось artlife в Суб 14 сер, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:51

  Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))

Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки...
(і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)

Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:59

  Natt написав:
  Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))

Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки...
(і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)

Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.

Виклик майстра додому, або викидати і купляти новий.
Але тоді вже можна собі вибирати між газ-котлом і ел-котлом.
Хоч, можна і вже замінити на ел.котел - але навіщо, якщо той ще працює))

п.с.
І в газ-котлі є відсікач/запобіжник - раптом "щось" - він спрацює ТОЧНО! :mrgreen:
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