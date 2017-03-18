|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:05
Natt написав: Успіх написав:
Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))
Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки...
(і, якщо це газ-котел
, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)
Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:12
hume написав: Прохожий написав:
[
если есть желания можем обсудить каждый вариант
Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?
Вот не могу понять я этот новострой. Сам он нормальный, но вокруг это сомнительное окружение + дорога прям под домом. Почему за эти деньги не взять в Оазисе со всеми плюшками рядом. Набережная, парк, однородная застройка, и это все отсечено от бабушатников дорогой
К метро ближе. Коммунальные садики, школы (20, 240, Потенциал, школа садик) в пешей доступности. Закрытая территория. Ближе к центру Оболони-м.Минская. Место для прогулок-озеро Белое, набережная, залив Верблюд, пляж Африка и т.д.
Рынок Г.Днепра, Сильпо через дорогу, Варус, АТБ. На любой кошелек, Дримтаун с Новусом.
Если дача в северном направлении- супер локация.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2982
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1042 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:23
Bolt написав:
У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр
В плане экономии котел просто отлично! У меня в прошлом отопительном сезоне максимальный платеж за отопление был 335 (!) грн. за однушку.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:25
Natt написав: Bolt написав:
У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр
В плане экономии котел просто отлично! У меня в прошлом отопительном сезоне максимальный платеж за отопление был 335 (!) грн. за однушку.
Круто.
Метраж +/-40м2?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1322
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:26
Natt написав:
Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
10 лет котел Alpha без турбонаддува, полет нормальный.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8281
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 2163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:27
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1322
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21249
|3810786
|
|
|510
|266265
|
|
|20
|48771
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|