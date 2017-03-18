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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8313831483158316>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:05

  Natt написав:
  Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))

Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки...
(і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)

Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.

У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Прохожий написав:[
если есть желания можем обсудить каждый вариант
Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?

Вот не могу понять я этот новострой. Сам он нормальный, но вокруг это сомнительное окружение + дорога прям под домом. Почему за эти деньги не взять в Оазисе со всеми плюшками рядом. Набережная, парк, однородная застройка, и это все отсечено от бабушатников дорогой
К метро ближе. Коммунальные садики, школы (20, 240, Потенциал, школа садик) в пешей доступности. Закрытая территория. Ближе к центру Оболони-м.Минская. Место для прогулок-озеро Белое, набережная, залив Верблюд, пляж Африка и т.д.
Рынок Г.Днепра, Сильпо через дорогу, Варус, АТБ. На любой кошелек, Дримтаун с Новусом.
Если дача в северном направлении- супер локация.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:23

  Bolt написав:У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр

В плане экономии котел просто отлично! У меня в прошлом отопительном сезоне максимальный платеж за отопление был 335 (!) грн. за однушку.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:25

  Natt написав:
  Bolt написав:У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр

В плане экономии котел просто отлично! У меня в прошлом отопительном сезоне максимальный платеж за отопление был 335 (!) грн. за однушку.

Круто.
Метраж +/-40м2?
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
10 лет котел Alpha без турбонаддува, полет нормальный.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lel написав:Если дача в северном направлении- супер локация


с дачей в точку, за дамбой + вторая квартира с другой стороны озера, 10 мин пешком по аллейке...
хорошо знаете район, соседи?

ЗЫ в оазисе мне дома показались в аварийном состоянии, что снаружи кирпичи отлетают что в подьездах трещины в стенах. при этом удивило то, что состоятельным жильцам пофиг на это обстоятельство...

Зображення
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 14 сер, 2021 15:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:54

  kingkongovets написав:
Denik написав:У меня есть еще пару мыслей.
Себестоимость строительства жилья немного поднимется из-за повышения тарифов жд и выравнивания тарифов между классами грузов(внеклассные грузы по цене 1-ого тарифного класса).
По законопроекту 5600 поднимается пошлина на выбросы СО2 с 10 до 30 грн/т. Это немного повысит себестоимость стали и цемента.

Лет через 10, глядя на ЕС, углеродные пошлины будут составлять существенную часть в стоимости строительства новых и эксплуатации старых квартир (из-за газового централизованного отопления). Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами. Доля безуглеродной электроэнергетики Украины уже сейчас составляет 69% (У Франции уже в 2020 - 90%).
См. долю АЭС + ГЭС + ВИЭ
https://elektrovesti.net/76767_ukraina- ... rgii-na-62
кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн
но мыслите вы в правильном направлении

інверторний, по принципу теплонасоса, ну-ну
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Як там в тій рекламі - "Вам сумно....вам одиноко..." - то заходьте сюди :D
viewtopic.php?f=33&t=231373&p=5280174#p5280174
або сюди
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  lel написав:Если дача в северном направлении- супер локация


с дачей в точку + вторая квартира с другой стороны озера, 10 мин пешком по аллейке...
хорошо знаете район, соседи?

Зображення
Живу в новостройке ( 2000+)недалеко. Дача, к сожалению, не на север. Сегодня 2 часа ехал. Надо дачу менять или квартиру.
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