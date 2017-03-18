Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Коротше, я правильно написав - "коли буде легко/безпроблемно..." - а покищо, новобуди з ІО - рулезззз!)))
Правда, я думав, що вдвічі дешевше в новобудах, але на практиці (і по чутках від знайомих), наче, лише на 20-30% менші платіжки... (і, якщо це газ-котел, то треба ще враховувати, що моторчик/крильчатка крутить в котлі від е/е - ганяє воду)
Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр
Прохожий написав:[ если есть желания можем обсудить каждый вариант Я так понимаю вы взяли на ГС55 2к за 200к?
Вот не могу понять я этот новострой. Сам он нормальный, но вокруг это сомнительное окружение + дорога прям под домом. Почему за эти деньги не взять в Оазисе со всеми плюшками рядом. Набережная, парк, однородная застройка, и это все отсечено от бабушатников дорогой
К метро ближе. Коммунальные садики, школы (20, 240, Потенциал, школа садик) в пешей доступности. Закрытая территория. Ближе к центру Оболони-м.Минская. Место для прогулок-озеро Белое, набережная, залив Верблюд, пляж Африка и т.д. Рынок Г.Днепра, Сильпо через дорогу, Варус, АТБ. На любой кошелек, Дримтаун с Новусом. Если дача в северном направлении- супер локация.
Bolt написав:У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр
В плане экономии котел просто отлично! У меня в прошлом отопительном сезоне максимальный платеж за отопление был 335 (!) грн. за однушку.
Bolt написав:У мну бати в новострое котел от застройшка на вторй год потек(заменили на юнкерс).По итогам следующого года гляну какая будет экономия от утепления дома ОСББ, 15 см пенопласта и установка тепового пункта.Прошлой зимой максимально было 1800грн за 67кв/метр
В плане экономии котел просто отлично! У меня в прошлом отопительном сезоне максимальный платеж за отопление был 335 (!) грн. за однушку.
Natt написав:Меня только немного смущает, что будет с этими котлами лет через 10-20. Их даже обслуживают далеко не все. это все-таки газовое оборудование. И речь сейчас не о пятиэтажках, а о домах по 10 этажей с кучей парадных.
10 лет котел Alpha без турбонаддува, полет нормальный.
Denik написав:У меня есть еще пару мыслей. Себестоимость строительства жилья немного поднимется из-за повышения тарифов жд и выравнивания тарифов между классами грузов(внеклассные грузы по цене 1-ого тарифного класса). По законопроекту 5600 поднимается пошлина на выбросы СО2 с 10 до 30 грн/т. Это немного повысит себестоимость стали и цемента.
Лет через 10, глядя на ЕС, углеродные пошлины будут составлять существенную часть в стоимости строительства новых и эксплуатации старых квартир (из-за газового централизованного отопления). Новые дома позволят существенно экономить на отоплении теплонасосами/кондиционерами. Доля безуглеродной электроэнергетики Украины уже сейчас составляет 69% (У Франции уже в 2020 - 90%). См. долю АЭС + ГЭС + ВИЭ https://elektrovesti.net/76767_ukraina- ... rgii-na-62
кондиционеры- имхо самый неэффективный способ отопления эл/эн но мыслите вы в правильном направлении