Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу! Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру! Може то таке тільки в КиЙові?
по хорошему так и должно быть, чтобы разные "учителя" видели, что это часть дороги. Дорога к ботсаду, Киеву.
Мда. Чего тут только не было - и как стейки жарить и как самогон гнать и мальвины на мальдивах и распределение семейных обязанностей и парковки и лисапеты/самокаты. Давайте еще семинары по ПДД зафигачим. Недели на 2-3. С решением задачек, толкованием, пригласим офицера дорожной полиции. Чур, следующая тема - филателия.
В Киев для испытаний прибыл электропоезд Stadler Flirt
Уже в этом году компания передаст Укрзалізниці первые поезда для тестирований
Швейцарская компания Stadler выбрала в Украине место, где развернет завод по изготовлению электропоездов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.
«Они уже выбрали локацию в нашей стране. Проект, который начинаем воплощать в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице», – рассказал чиновник.
По его словам, в течение года предприятие передаст Украине для испытаний один-два поезда. Их могут задействовать в проекте City Exspress.
В начале мая Укрзалізниця и компания Stadler договорились о возможной локализации в Украине производства подвижного состава швейцарского предприятия. Это произойдет, если компания выиграет какой-то из тендеров Укрзалізниці.