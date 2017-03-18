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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8313831483158316

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:22

  Ромасик написав:
  Успіх написав:Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу!
Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру!
Може то таке тільки в КиЙові? :mrgreen:

Зображення
по хорошему так и должно быть, чтобы разные "учителя" видели, что это часть дороги. Дорога к ботсаду, Киеву.


Мда.
Чего тут только не было - и как стейки жарить и как самогон гнать и мальвины на мальдивах и распределение семейных обязанностей и парковки и лисапеты/самокаты.
Давайте еще семинары по ПДД зафигачим. Недели на 2-3. С решением задачек, толкованием, пригласим офицера дорожной полиции.
Чур, следующая тема - филателия.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киев для испытаний прибыл электропоезд Stadler Flirt

Уже в этом году компания передаст Укрзалізниці первые поезда для тестирований

Швейцарская компания Stadler выбрала в Украине место, где развернет завод по изготовлению электропоездов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.

«Они уже выбрали локацию в нашей стране. Проект, который начинаем воплощать в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице», – рассказал чиновник.

По его словам, в течение года предприятие передаст Украине для испытаний один-два поезда. Их могут задействовать в проекте City Exspress.

В начале мая Укрзалізниця и компания Stadler договорились о возможной локализации в Украине производства подвижного состава швейцарского предприятия. Это произойдет, если компания выиграет какой-то из тендеров Укрзалізниці.

https://mintrans.news/zhd/stadler-vybra ... -v-ukraine
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...
Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.
Глобальное потепление.
Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.
Это явно фактор дорожая.
Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.
Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.

https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa
Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:54

  rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...
Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.
Глобальное потепление.
Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.
Это явно фактор дорожая.
Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.
Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.

https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa
Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.


Уже почалось, далі буде.
https://youtu.be/mDVBfrFcSd4
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:09

  Slon_Nosov написав:
  lel написав:Если дача в северном направлении- супер локация


с дачей в точку, за дамбой + вторая квартира с другой стороны озера, 10 мин пешком по аллейке...
хорошо знаете район, соседи?

ЗЫ в оазисе мне дома показались в аварийном состоянии, что снаружи кирпичи отлетают что в подьездах трещины в стенах. при этом удивило то, что состоятельным жильцам пофиг на это обстоятельство...

Зображення

Аварийное состояние это немного другое. Проблемы с облицовочными кирпичами, главное,чтоб на голову никому не упали. Очень часто обсуждали здесь. Внутри трещины возможно от усадки. Больше импонирует однородность, отсечение старых районов магистралью и наличие впритык к домам огромной набережной с хорошим парком. Все необходимое есть внутри района, нет особых проблем с парковкой, относительно лояльная плотность. Единственный минус далеко от метро, но сомневаюсь, что основная масса жителей им пользуется.
Ещё надеюсь, что озеро Белое приведут в порядок, потенциал хороший.

ПС
Хороший вид. Надеюсь вам не сильно мешает дорога внизу.
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