Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Перший раз таку хрінь, як на фото, бачу! Всюди бачу червону зебру зразу праворуч білої зебри, або біло-червону зебру! Може то таке тільки в КиЙові?
по хорошему так и должно быть, чтобы разные "учителя" видели, что это часть дороги. Дорога к ботсаду, Киеву.
Мда. Чего тут только не было - и как стейки жарить и как самогон гнать и мальвины на мальдивах и распределение семейных обязанностей и парковки и лисапеты/самокаты. Давайте еще семинары по ПДД зафигачим. Недели на 2-3. С решением задачек, толкованием, пригласим офицера дорожной полиции. Чур, следующая тема - филателия.
В Киев для испытаний прибыл электропоезд Stadler Flirt
Уже в этом году компания передаст Укрзалізниці первые поезда для тестирований
Швейцарская компания Stadler выбрала в Украине место, где развернет завод по изготовлению электропоездов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.
«Они уже выбрали локацию в нашей стране. Проект, который начинаем воплощать в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице», – рассказал чиновник.
По его словам, в течение года предприятие передаст Украине для испытаний один-два поезда. Их могут задействовать в проекте City Exspress.
В начале мая Укрзалізниця и компания Stadler договорились о возможной локализации в Украине производства подвижного состава швейцарского предприятия. Это произойдет, если компания выиграет какой-то из тендеров Укрзалізниці.
Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось... Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата. Глобальное потепление. Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока. Это явно фактор дорожая. Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться. Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.
rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось... Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата. Глобальное потепление. Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока. Это явно фактор дорожая. Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться. Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.
lel написав:Если дача в северном направлении- супер локация
с дачей в точку, за дамбой + вторая квартира с другой стороны озера, 10 мин пешком по аллейке... хорошо знаете район, соседи?
ЗЫ в оазисе мне дома показались в аварийном состоянии, что снаружи кирпичи отлетают что в подьездах трещины в стенах. при этом удивило то, что состоятельным жильцам пофиг на это обстоятельство...
Аварийное состояние это немного другое. Проблемы с облицовочными кирпичами, главное,чтоб на голову никому не упали. Очень часто обсуждали здесь. Внутри трещины возможно от усадки. Больше импонирует однородность, отсечение старых районов магистралью и наличие впритык к домам огромной набережной с хорошим парком. Все необходимое есть внутри района, нет особых проблем с парковкой, относительно лояльная плотность. Единственный минус далеко от метро, но сомневаюсь, что основная масса жителей им пользуется. Ещё надеюсь, что озеро Белое приведут в порядок, потенциал хороший.
ПС Хороший вид. Надеюсь вам не сильно мешает дорога внизу.