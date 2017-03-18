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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8313831483158316

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 64
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
13
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...
Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.
Глобальное потепление.
Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.
Это явно фактор дорожая.
Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.
Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.

https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa
Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:54

  rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось...
Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата.
Глобальное потепление.
Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока.
Это явно фактор дорожая.
Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться.
Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.

https://news.liga.net/world/news/iyul-b ... deniy-noaa
Да, есичЁ перекупы могут не напрягаться. Они еще успеют заработать.


Уже почалось, далі буде.
https://youtu.be/mDVBfrFcSd4
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:09

  Slon_Nosov написав:
  lel написав:Если дача в северном направлении- супер локация


с дачей в точку, за дамбой + вторая квартира с другой стороны озера, 10 мин пешком по аллейке...
хорошо знаете район, соседи?

ЗЫ в оазисе мне дома показались в аварийном состоянии, что снаружи кирпичи отлетают что в подьездах трещины в стенах. при этом удивило то, что состоятельным жильцам пофиг на это обстоятельство...

Зображення

Аварийное состояние это немного другое. Проблемы с облицовочными кирпичами, главное,чтоб на голову никому не упали. Очень часто обсуждали здесь. Внутри трещины возможно от усадки. Больше импонирует однородность, отсечение старых районов магистралью и наличие впритык к домам огромной набережной с хорошим парком. Все необходимое есть внутри района, нет особых проблем с парковкой, относительно лояльная плотность. Единственный минус далеко от метро, но сомневаюсь, что основная масса жителей им пользуется.
Ещё надеюсь, что озеро Белое приведут в порядок, потенциал хороший.

ПС
Хороший вид. Надеюсь вам не сильно мешает дорога внизу.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:12

  Vlad442 написав:
  lejko_vit написав:А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса

Может и не в чем, не знаю. Просто хотелось бы спросить у людей, которые предложили такой вариант, были ли они у нотариуса, сказал ли нотариус им четко, что он именно так и сделает? Или им хочется, чтобы так было?
Что мешает продавцу по пути из банка забежать к другому нотариусу, где лежат готовые документы, подписать их, сразу внести в реестр и квартира уйдет другому лицу?

На днях так продавал. Договор, оплата через банк мне, потом перерегистрация.[/quote]

Вы не могли бы раскрыть больше деталей и ньюансов ?
Чей договор? Нотариуса?[/quote]
Договор не мой. Наверное нотариуса.
Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:57

  pesikot написав:Когда, в реальности
  Ромасик написав:там КРАСНАЯ полоса паралельно зебре. Но честно говоря справа от зебры, а не как на фото.Зображення


Велосипедная дорожка НЕ часть проезжей части, за пешеходным переходом. Вот тут уже надо спешится
Или ты из секты "какая разница" ?

здесь велосипедная дорожка - часть перекрестка, как это требует п.16.2. И не перекручивайте. Или светофор тоже не часть перекрестка, который еще правее велодорожки?
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