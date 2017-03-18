Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось... Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата. Глобальное потепление. Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока. Это явно фактор дорожая. Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться. Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.
rjkz написав:Ладно, все равно здесь чего только не обсуждалось... Предлагаю посмотреть на вопрос дорожая/дешевея сквозь призму той хрени, которая творится на планете - пожары, наводнения, то есть изменение климата. Глобальное потепление. Безусловно, невозможность проживания в одних регионах планнеты приведет к массовой миграции населения в другие. Украина в этом плане перспективы имеет пока. Это явно фактор дорожая. Конечно, качество жизни в Киеве будет падать ввиду и сейчас происходящих процессов и если плотность населения будет расти, то они только усугубляться. Но на ценах бетона это скажется позитивно, что безусловно взбодрит работников ОП, а ценители покоя из коренных, переехавшие из Центра, будут искать себе жилье еше дальше.
lel написав:Если дача в северном направлении- супер локация
с дачей в точку, за дамбой + вторая квартира с другой стороны озера, 10 мин пешком по аллейке... хорошо знаете район, соседи?
ЗЫ в оазисе мне дома показались в аварийном состоянии, что снаружи кирпичи отлетают что в подьездах трещины в стенах. при этом удивило то, что состоятельным жильцам пофиг на это обстоятельство...
Аварийное состояние это немного другое. Проблемы с облицовочными кирпичами, главное,чтоб на голову никому не упали. Очень часто обсуждали здесь. Внутри трещины возможно от усадки. Больше импонирует однородность, отсечение старых районов магистралью и наличие впритык к домам огромной набережной с хорошим парком. Все необходимое есть внутри района, нет особых проблем с парковкой, относительно лояльная плотность. Единственный минус далеко от метро, но сомневаюсь, что основная масса жителей им пользуется. Ещё надеюсь, что озеро Белое приведут в порядок, потенциал хороший.
ПС Хороший вид. Надеюсь вам не сильно мешает дорога внизу.
lejko_vit написав:А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса
Может и не в чем, не знаю. Просто хотелось бы спросить у людей, которые предложили такой вариант, были ли они у нотариуса, сказал ли нотариус им четко, что он именно так и сделает? Или им хочется, чтобы так было? Что мешает продавцу по пути из банка забежать к другому нотариусу, где лежат готовые документы, подписать их, сразу внести в реестр и квартира уйдет другому лицу?
На днях так продавал. Договор, оплата через банк мне, потом перерегистрация.[/quote]
Вы не могли бы раскрыть больше деталей и ньюансов ? Чей договор? Нотариуса?[/quote] Договор не мой. Наверное нотариуса. Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
vitaliian написав:хрущ это редкостный гемор из-за очень разных слоёв населения, от неплатежеспособных должников до наглецов с 2мя машинами занимающими место на газонах и проездах
Та такі є і в новобудах)) - просто значно менший відсоток, - але є!
Ромасик написав:Але економія 500 грн в міс на 1к квартиру - не великий довод, в сторону переплатити за 1к новобуд х2 хрущівки.
Так, просто, якщо всі дрібні переваги зібрати до купи, то таки новобуд "приємніший" для проживання в ньому)) А переваги наступні: ✓20-30% менше за опалення ✓менталітет трохи кращий ✓платоспроможність краща ✓всі комунікації нові(а це ЖИРНЮЧИЙ плюс, так як в старому фонді ще фіг зберете кошти на оновлення комунікацій) ✓майданчики(але в нас тепер, майже у кожному "старому" дворі поставлені нові дит.майданчики/качельки) ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Як ще щось пропустив, то доповніть))
https://pt-pt.facebook.com/kyivtv/video ... 287571227/ на нові комунікації є багато скарг. Принаймні в економ-класі. менталітет хрущів, сусідів ФТ і КТ будуть вигрібати не лише жителі хрущів)) Хоча менталітет КТ не далеко уйшов від хрущів, що його оточують. Майданчики - не зрозумів. Якщо дитячі - то по різному. Зелені у будь-якому хрущі більше ніж в новобудах. Обжита інфраструктура.
asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса. Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
продавец все это время сидит у нотариуса? но даже в таком случае продавец (или его подельник) может несколькими кликами в смартфоне вывести деньги кому-то и потерять сознание, ничего не подписав) А квартира в это время тю-тю. Хотя уже четко попахивает мошенничеством.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 14 сер, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
asin написав:Договор не мой. Наверное нотариуса. Указано что покупатель обязан рассчитаться столько то до такого то времени. Покупатель идет платит, приносит платежку, продавец видит деньги пришли, подписывает заяву что деньги все получены - потом нотариус начинает перерегистрацию квартиры.
продавец все это время сидит у нотариуса?
угу, и спит у него же. Поэтому берёт с собой раскладушку и запас еды.
baraka, не, на самом деле от получаса до 2-3 часов, если без сбоев. Это если между разными банками. А если делается в каком-то заинтересованном аккорде, то практически мгновенно. Но 100 баксов надо заплатить, как уже говорилось)